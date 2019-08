Salerno | finisce con la vettura contro un muro | grave bambina di 22 mesi

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ignazio Riccio Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, che ha trasportato la piccola all’ospedale di Napoli Viaggiavano nei pressi dello svicolo autostradale di Sala Consilina, in provincia di, quando, per cause ancora da accertare, la loroha sbandato finendoun muretto. Attimi di terrore per una famiglia salernitana; a bordo della macchina c’erano padre, madre e due bimbe piccole. L’impatto è stato molto forte e una delle figlie, di appena 22, è rimasta feritamente. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118, che ha trasportato laall’ospedale di Napoli. Dalle prime notizie, le condizioni della piccola sarebbero molto gravi. Nelle vicinanze dello svincolo autostradale di Sala Consilina si sono recati anche i carabinieri della compagnia locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. I militari stanno verificando ...

