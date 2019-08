Salario minimo | flat tax | autonomia | giustizia | le riforme bloccate dalla crisi La

Governo - Salvini : “No reddito di cittadinanza e Salario minimo a tutti. M5s? Se passi più tempo a litigare bisogna fare scelte da adulti” : “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia, andando a criticare due dei pilastri del programma del Movimento 5 stelle. “Se dovessi rendermi conto – ha aggiunto, parlando del futuro del Governo – che le cose non si possono fare, è come in un ...

Salvini all’attacco del M5S su Tav - decreto dignità e Salario minimo : Mentre Conte e Di Maio provano a placare gli animi e a tenere una linea di low profile per salvaguardare la tenuta del governo, Salvini preferisce la strategia dell’attacco. Detta la linea e spara a pallettoni

Il M5S difende il Salario minimo da Confindustria : Il Movimento 5 Stelle difende il salario minimo. In particolare dall’accusa che rappresenterebbe una fuga dai contratti collettivi nazionali. A dirlo è il vicepresidente di Confindustria Maurizio Stirpe in un’intervista al Corriere della Sera: con il salario minimo orario ci sarebbe una fuga dai contratti collettivi nazionali. A prendere le difese del ddl è lo stesso Movimento: si tratta dell’esatto contrario di quanto ...

Salario minimo & CONTRATTI/ Fca e l'errore del 2010 da non ripetere : In audizione alla commissione Lavoro della Camera, il responsabile relazioni industriali di Fca ha detto parole decisamente interessanti

Salario minimo - Fca a favore : “Necessario in Italia e va definito per legge. No all’estensione a tutti dei contratti nazionali di settore” : Mentre il ddl sul Salario minimo firmato dal Movimento 5 stelle resta arenato in commissione Lavoro al Senato, dalle audizioni conoscitive emerge il sostegno di Fiat Chrysler all’ipotesi di introdurre in Italia una misura già adottata da molti Paesi europei. A confermare il giudizio positivo – già espresso più volte negli ultimi anni – è stato come riferisce Il Sole 24 Ore Pietro De Biasi, responsabile delle relazioni ...

Di Maio : taglio al cuneo fiscale in cambio del via al Salario minimo : Il vicepremier Luigi Di Maio propone uno scambio: l’introduzione del salario minimo legale, compensato da un taglio del cuneo fiscale-contributivo per 4 miliardi in modo da “congelare” l’incremento del...

Salario minimo sì - ma non a queste condizioni. E nemmeno a queste cifre : Quando si parla di Salario minimo, occorre essere massimamente precisi, pena il creare pittoreschi equivoci. Dai quali possono, e forse debbono, scaturire conseguenze a cavallo tra il tragico e il comico. Intanto, una precisazione di ordine generale. Il Salario minimo è fondamentale, per evitare che trionfi la neocannibalica legge della “glebalizzazione“: legge in grazia della quale la moneta cattiva scaccia la buona o, fuor di ...

Salario minimo 2019 : accordo Lega-M5S - Di Maio “presto sarà legge” : Salario minimo 2019: accordo Lega-M5S, Di Maio “presto sarà legge” Dopo la scampata crisi di governo e il rimpasto (limitato) che ha visto il passaggio di Fontana (Lega) dal ministero per la Famiglia a quello per gli Affari Europei, si torna a parlare di riforme e proposte di legge. Luigi Di Maio, capo politico del Movimento e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha assicurato che il Salario minimo sarà presto una realtà anche ...

Di Maio : "Chi frena il Salario minimo pugnala i lavoratori" : Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un video sul suo account Facebook per attirare l'attenzione sul tema che in questo periodo gli sta più a cuore, ossia il salario minimo orario. Ha presentato il video scrivendo:"Vi diranno tutti che non si può fare, semplicemente perché non lo vogliono fare, mentre in 22 Paesi europei già è legge da molti anni. Parlano facile certi politicanti con il portafogli gonfio e stipendi da quasi 15 mila euro al ...

Salario minimo - Di Maio : «Chi frena pugnala lavoratori». Durigon : costi invariati per Pmi : M5S?preme sul Salario minimo da nove euro lordi l’ora e la Lega indica un paletto: la misura deve essere a costi invariati per le Pmi. Il leader politico pentastellato...

