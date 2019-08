Sabato e domenica nel Foglio Che cosa c' è nell' inserto culturale del fine settimana

Fonte : ilfoglio

(Di venerdì 9 agosto 2019) Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì). La Borsa s’è svuotata. Sono sempre più i piccoli risparmiatori e gli imprenditori che si tengono lontani da Piazza Affari. Per investire i

_MiBAC : #IOVADOALMUSEO. LUOGHI STATALI APERTI GRATUITAMENTE NEL PROSSIMO WEEKEND Scopri qui, in quale luogo della cultura p… - Radio24_news : Ma non lo sapevate che è tornato #IlSerpenteCorallo??? La trasmissione di @Radio24_news che vi mette in guardia dall… - AntoVitiello : Anticipi e posticipi delle prime due di campionato: Domenica 25 agosto 2019 ore 18.00 UDINESE – MILAN Sabato 31 ag… -