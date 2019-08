Ryanair | sciopero estivo | il 22 e 23 agosto e dal 2 al 4 settembre

Fonte : tg24.sky

(Di venerdì 9 agosto 2019): il 22 e 23e dal 2 al 4Cinque giorni di protesta: 48 ore dal 22 al 23e 60 tra il 2 e il 4. L'agitazione dei piloti basati in Gran Bretagna contro il trattamento economico e per il comportamento antisindacale attribuito all'azienda irlandese. Previsti disagi anche in Italia

