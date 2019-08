Russia | il momento dell’esplosione nella base militare di Severodvinsk | una grande palla

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Diverse esplosioni a catena hanno generato spaventosi boati e un incendio in unaregione di Arkhangelsk, nel nord dellaerano presenti i sottomarini atomici della flotta del nord. La causa dell’incendio è stata l’esplosione di un motore a propulsione liquida nel corso di un test. Il disastro potrebbe essere stato provocato da “un errore umano”, ha spiegato il vice ministro della difesa Dmitry Bulgakov, anticipando che il deposito verrà chiuso definitivamente. Nelle immagini del video che trovate in fondo all’articolo, si vede esplodere unadi fuoco, seguita da molteplici e fortissimi boati che hanno scosso l’area. Nell’incidente hanno perso la vita 2 persone e altre 6 sono rimaste ferite, secondo quanto confermato dal ministero della Difesa russo, citato dalle agenzie russe. Il sindaco Ilai Akhmetov ha chiesto ai 16mila ...

