Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Si chiama Hunter-B ed è ilda, di sesta gener, a servizio dell’esercito russo. A presentarlo, attraverso un video, è stato lo stesso Ministero della Difesa. Il“super pesante” da 20 tonnellate ha un’apertura alare di 19 metri e puòre una velocità dikm/h. Durante la ricognizione, è rimasto in volo per 20 minuti a un’altitudine di circa 600 metri. Video Facebook/Минобороны России L'articolo, ildachekm/h:inproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Russia, il gigantesco drone da combattimento che raggiunge i 1000 km/h: eccolo in azione - Noovyis : (Russia, il gigantesco drone da combattimento che raggiunge i 1000 km/h: eccolo in azione) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Russia, il gigantesco drone da combattimento che raggiunge i 1000 km/h: eccolo in azione -