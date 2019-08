Roma | l’omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati

Il sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma aveva aggredito un suo compagno di scuola nel 2016 - dice il San Francisco Chronicle : Secondo il quotidiano californiano San Francisco Chronicle, Finnegan Lee Elder, il sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma, nel 2016 aveva aggredito un suo compagno di scuola durante una festa, causandogli un grave trauma cranico. Elder, che ha 19 anni, è

Carabiniere ucciso a Roma - ordinanza gip : i militari mostrano tesserino - poi aggressione. L’omicidio con un coltello “modello marines” : Mario Cerciello Rega e Andrea Varriale avevano “avvicinato i due ragazzi qualificandosi e mostrando loro i tesserini”. Si tratta “di una modalità comunemente utilizzata in simili operazioni di polizia”. Dunque “il tentativo difensivo di ipotizzare una sorta di legittima difesa putativa, sostenendo di aver avuto paura per la propria vita e di essersi difeso non appare compatibile con gli elementi di fatto emersi ...

La foto del sospettato per l’omicidio del carabiniere a Roma - legato e bendato : È stata scattata nelle prime fasi delle indagini e poi pubblicata dai giornali, sembra che l'autore sia già stato individuato

L’omicidio di una 15enne di cui si sta parlando molto in Romania : La ragazza era stata rapita ed era riuscita a chiamare il 112, ma la polizia è intervenuta molto tardi, non si sa bene il perché

Chi sono i sospettati per l’omicidio del carabiniere a Roma : sono due ragazzi di 18 e 19 anni di San Francisco, gli investigatori stanno provando a ricostruirne movimenti e motivazioni

La notizia falsa sui «nordafricani» coinvolti nell’omicidio del carabiniere a Roma : Si è diffusa tramite i giornali e alcuni gruppi Facebook, poi è stata ripresa da vari politici, tra cui Matteo Salvini e Giorgia Meloni

Carabiniere ucciso a Roma – La confessione di Elder e Natale - i due americani fermati. Nel loro hotel trovato il coltello dell’omicidio : Sono Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee i presunti assassini del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il Carabiniere di 35 anni ucciso a Roma nella notte fra giovedì e venerdì, con otto coltellate di cui una mortale al cuore. I due hanno confessato e si trovano ora in isolamento nel carcere di Regina Coeli. Nell’albergo in cui alloggiavano è stato trovato, nascosto in un controsoffitto, il coltello utilizzato per il ...

Torino - scompare dopo la condanna a 25 anni lo “scrittore assassino” : aveva raccontato l’omicidio nel suo Romanzo : La Cassazione, dopo diversi rinvii, lo ha condannato in via definitiva a 25 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Daniele Ughetto Piampaschet, però, è fuggito: dal 3 luglio ha fatto perdere le sue tracce e le ricerche sono state, finora, senza esito. L’uomo è conosciuto come lo “scrittore assassino“: aveva anticipato i contorni del delitto per il quale è stato condannato in un libro, scritto e mai ...