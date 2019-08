Roma | indagato secondo carabiniere per la foto dell’americano bendato

C’è un secondo carabiniere indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato e ammanettato in una caserma di Roma : La procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il carabiniere sospettato di avere scattato la foto di Christian Gabriel Natale-Hjort ammanettato e bendato in una caserma di Roma. Il reato contestato sarebbe reato di rivelazione segreto d’ufficio. La procura aveva

Carabiniere ucciso a Roma - c’è un altro militare indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato. Potrebbe averla passata ai giornali : C’è una seconda persona indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Si tratta di un Carabiniere, indicato come l’autore della foto nella caserma di via In Selci: i pm Romani gli contestano il reato di ...

CARABINIERE UCCISO A Roma - PUSHER INDAGATO/ Agente raggiunto da 11 colpi di baionetta : CARABINIERE UCCISO a ROMA con 11 coltellate: INDAGATO anche il PUSHER per 'droga', Lee e Gabriel 'drogati e violenti'. Oggi i funerali in diretta tv.

Carabiniere ucciso a Roma - trovato il pusher : è indagato come il tramite Brugiatelli : E’ stato individuato dai carabinieri il pusher che ha venduto aspirina al posto della droga ai due californiani arrestati per l’omicidio dei vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di un italiano. Sono in corso accertamenti anche sulla posizione di Sergio B, l’uomo derubato che quella sera diede l’allarme al 112. Saranno indagati per reati di droga. A quanto ricostruito, l’uomo accompagnò ...

Crac Eliseo di Roma - Barbareschi indagato : ha "violato legge fallimentare" : Il direttore artistico accusato dell'appropriazione degli arredi del teatro per un valore di 800mila euro

Fondi russi - Finanza a casa di Vannucci e Meranda : anche il legale Romano è indagato : Fa un passo avanti e si estende ad altri protagonisti del meeting dello scorso ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, l'inchiesta della Procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa...

Fondi russi - la Finanza a casa di Vannucci e Meranda : anche il legale Romano è indagato : Fa un passo avanti e si estende ad altri protagonisti del meeting dello scorso ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, l'inchiesta della Procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa...

Fondi russi - Gdf a casa di Vannucci e Meranda : anche il legale Romano è indagato : Uomini della guardia di finanza a casa di Francesco Vannucci a Suvereto, in provincia di Livorno. Quattro investigatori delle fiamme gialle sono arrivati poco prima delle 16 e hanno suonato il...