Rimane incastrato in una fessura della montagna mentre ricerca escrementi di pipistrello

Scivola e Rimane incastrato in una fessura della montagna per 4 giorni : l’incredibile salvataggio : Stava cercando di recuperare la torcia che gli era caduta quando è Scivolato ed è finito in una stretta fessura della montagna, rimanendovi incastrato. Per quattro giorni è rimasto intrappolato tra le rocce, senza possibilità di movimento, finché non è stato individuato dai soccorritori e sono iniziate le difficili operazioni di salvataggio, durate 10 ore. È successo nelle foreste di Chakry, in Cambogia, a Sum Bora, ragazzo di 28 anni che stava ...

Procione Rimane incastrato in un tombino : il salvataggio dei vigili del fuoco durato due ore : Ci sono volute due ore ai vigili del fuoco per salvare un Procione che era rimasto incastrato con la testa nella griglia di un tombino di Newton, nel Massachusetts, negli Stati Uniti. A notare il piccolo orsetto lavatore è stato un ciclista che, impietosito dallo sguardo dell’animale che rischiava di venire investito e ucciso da qualche auto, ha subito chiamato i soccorritori per cercare di salvarlo. Le operazioni di salvataggio sono state ...

Procione ciccione Rimane incastrato nel tombino. Intervengono i vigili del fuoco : "Salviamo cittadini grandi e piccoli" : “Salviamo cittadini grandi e piccoli”. Così i vigili del fuoco di Newton hanno annunciato il salvataggio di un Procione incastrato in un tombino nella città dello stato del Massachusetts. We were able to rescue a juvenile raccoon today with help from Waltham’s Animal Control. He had been stuck for a while but we are happy to report he is free!!! #newtonfire#nfd#newtonmapic.twitter.com/q7CYEQCCWZ— Newton ...

Liguria : pescatore Rimane incastrato tra gli scogli per ore - salvato : I vigili del fuoco e la capitaneria di porto hanno tratto in salvo un pescatore rimasto incastrato, per tutta la notte, tra gli scogli della diga foranea di Chiavari. Il 58enne è stato notato all’alba da un passante che ha sentito chiedere aiuto e ha lanciato l’allarme. Nella serata di ieri l’uomo stava pescando, quando sarebbe scivolato incastrandosi tra gli scogli. Il 118 lo ha trasferito all’ospedale San Martino di ...

Tragedia nel torinese : ragazzo di 17 anni Rimane incastrato tra le rocce e muore annegato in un torrente : Pina Francone Il ragazzo stava facendo il bagno in compagnia di tre amici, quando è rimasto bloccato nella corrente Un ragazzo di 17 anni è morto annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. Il tragico incidente è accaduto in località Alice Superiore, dove il giovane, di origine albanese e residente a Settimo torinese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano ...

Rimane incastrato tra le rocce di un torrente - 17enne muore annegato : Tragedia nel Torinese, in località Alice Superiore: un ragazzo di 17 anni è annegato nelle acque del torrente Chiusella. Il giovane, originario dell’Albania ma residente a Settimo Torinese, si trovava in compagnia di 3 amici alle “Guje (Gole) di Garavot”, alla ricerca di refrigerio. E’ rimasto incastrato tra le rocce e non è più riuscito ad emergere. Gli amici hanno dato l’allarme e il corpo è stato localizzato e ...

Centauro Rimane incastrato sotto l'auto che prende fuoco : non ha avuto scampo : Tragico incidente stradale nella serata di mercoledì a Barbiano di Cotignola (Ravenna). Per l'uomo non c'è stato nulla da...