Rifiuti | nuovo intoppo | chiude sito ?a Giugliano | a rischio 40 Comuni

Livorno - Raphael Rossi nuovo amministratore azienda Rifiuti Aamps. Nel 2007 rinunciò a una tangente e denunciò i vertici di Amiat Torino : Raphael Rossi è il nuovo amministratore unico dell’azienda Ambientale di Pubblico Servizio di Livorno (Aamps). Da 15 anni si occupa e si batte per la corretta gestione dei rifiuti in diverse città italiane ed è stato nominato dalla nuova giunta del sindaco Pd, Luca Salvetti. Rossi è stato amministratore a Torino, Napoli, Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, dove si è occupato non solo di gestire, ma anche di progettare e ...