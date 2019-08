Ricky Martin mostra per la prima volta il volto bellissimo della figlia Lucia

Ricky Martin presenta la figlia Lucia sui social : ‘Luce dei miei occhi’ : “La luz de mis ojos”, ovvero “la luce dei miei occhi”: così Ricky Martin presenta su Instagram la figlia Lucia, una bella bambina bionda nata a gennaio 2019 tramite maternità surrogata. Lo scatto ha letteralmente fatto breccia nei cuori dei fan che hanno preso d’assalto la foto facendole raggiungere più di un milione e mezzo di like in poche ore. Fotografo per l’occasione è probabilmente Jwan Yosef, il pittore ...

Porto Rico : governatore si dimette a seguito di frasi omofobe - anche contro Ricky Martin : Il governatore del Porto Rico Ricardo Rosselló si è dimesso dopo una rivolta popolare a seguito dello scandalo scoppiato all'inizio del mese di Luglio, quando sono trapelati dei suoi messaggi di testo intrisi di omofobia e sessismo, che si era scambiato in una chat di gruppo con altri 11 membri del gabinetto. Questo ulteriore scandalo non ha fatto altro che peggiorare sensibilmente la sua posizione politica e umana agli occhi del popolo, che già ...

Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita - l’amore protagonista del nuovo singolo dall’album 11 : 11 : Maluma e Ricky Martin in No Se Me Quita: è il nuovo singolo estratto dall'album 11:11. La canzone è già disponibile in digital download e in free streaming in tutto il mondo e sarà presto in rotazione radiofonica accompagnato dal videoclip ufficiale atteso su YouTube e su tutte le emittenti tematiche. I compositori del brano sono Andres Castro, Oscar Hernandez, Servando Primera, Edgar Barrer, Juan Luis Londono e Jesus Herrera; alle voci ci ...

Ricky Martin furioso - sono emerse chat che lo coinvolgono : Uno scandalo senza precedenti negli ultimi giorni ha colpito Porto Rico, sono emerse della chat private offensive del governatore nei confronti di Ricky Martin e in generale degli omosessuali. Il popolo portoricano sta chiedendo a gran voce le dimissioni del governatore Ricardo Rossello, Ricky Martin si è ritrovato coinvolto direttamente in questa storia. A far infuriare i cittadini di Porto Rico sarebbero state alcune chat private ...

