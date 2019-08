Ricercato in Europa | arrestato a Stazione Tiburtina

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – Un 41enne bulgaro e’ statoa Roma dagli agenti la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, in servizio di prevenzione e controllo congiunto unitamente ai militari dell’Esercito Italiano del III Reggimento Artiglieria Terrestre di Remanzacco. Fermato per un controllo all’interno della, lo straniero e’ risultatoper un mandato di arresto europeo, perche’ responsabile di guida in stato di ebbrezza, reato consumato in Bulgaria. L’uomo dopo gli atti di rito, e’ stato associato presso il carcere di Regina Coeli, a disposizione dell’Autorita’ giudiziaria italiana. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

