BarillariM5S : Ospedale Grassi di Ostia: dove sono i 196 infermieri e i 52 medici promessi da Zingaretti? Dopo l’annuncio del Pre… - BarillariM5S : Se cade il Governo nazionale, molto probabilmente cade anche la Regione Lazio. Confermi @nzingaretti? - virginiaraggi : Abbiamo aspettato la Regione Lazio 7 anni per il piano rifiuti e ora propongono una nuova discarica a Roma, una nuo… -
Dalla Rete Google NewsRegione Lazio, ok alla legge anti-caporalato. Le novità: “Centri per informare i lavoratori e indici… - Il Fatto Quotidiano
Regione Lazio, ok alla legge anti-caporalato. Le novità: “Centri per informare i lavoratori e indici… Il Fatto Quotidiano
Da questa notte anche il Lazio ha una legge contro il caporalato. Il Consiglio regionale presieduto da Mauro Buschini ha approvato con 26 voti favorevoli su 31 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 12:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA PERCORRENDO LA A1 Roma – NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA COLLEFERRO ED ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI, RIMANENDO SULLA A1 Roma NAPOLI SEMPRE PER INCIDENTE E SEMPRE IN DIREZIONE SUD TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 11:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA A1 Roma NAPOLI UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA PONTECORVO E CASSINO IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS SI STA IN CODA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR IN VIA APPIA SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 10:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA PER LAVORI A CURA DI ANAS TRAFFICO RALLENTATO CON CODE AD APRILIA TRA VIALE EUROPA E LA NETTUNENSE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 09:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A POMEZIA NORD TRA VIA DELLA MAGGIONA E VIA CASTAGNETTA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA BRACCIANESE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI MANZIANA, ORIOLO RomaNO E VEJANO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANGUILLARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 9AGOSTO 2019 ORE 08:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA RomaNINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO VIA BRACCIANESE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI MANZIANA, ORIOLO RomaNO E VEJANO NEI DUE SENSI DI MARCIA AD ANGUILLARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DELLA A1 Roma NAPOLI DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE Roma PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO AD ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DELLA A1 Roma NAPOLI DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE IN DIREZIONE Roma PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO AD ALBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 20:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO LAZIALE ANCHE SULL’AURELIA TROVIAMO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E L’A24 SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO MENTRE SUL TRATTO URBANO CODE PER INCIDENTE TRA VIA TOGLIATTI E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA TRA NOMENTANA E CASILINA ANCHE PER INCIDENTE SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA CI SONO CODE TRA RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 8 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA LA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA SULL’A24 Roma TERAMO CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO SULLA PONTINA DOVE, CI SONO CODE PER LAVORI A CURA DI ANAS TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA SULL’APPIA CODE TRA VIA DEI ...