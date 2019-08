Reggio Calabria | la notte di San Lorenzo sulla terrazza del Museo Archeologico

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : 'ndrangheta - 28 arresti a Reggio Calabria - 9 agosto - : ULTIME NOTIZIE di Oggi, 9 agosto 2019: 'ndrangheta, 28 arresti a Reggio Calabria. Crisi di governo: Salvini stacca la spina.

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’operazione che collega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

Adeguamento sismico - tecnologie innovative per decollo e atterraggio e molto altro : l’Aeroporto di Reggio Calabria si rinnova - ecco i progetti [SCHEDE e VIDEO] : Stamattina a Reggio Calabria il vice ministro dell’Economia Laura Castelli, il Presidente dell’ENAV Nicola Zaccheo, il Presidente della Sacal Arturo De Felice e il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro hanno presentato i progetti per l’ammodernamento dell’Aeroporto dello Stretto scaturiti dall’emendamento dello stesso Cannizzaro, approvato dalla Camera, con cui il CIPE ha stanziato 25 milioni di euro di fondi pubblici ...

Reggio Calabria - 18 arresti per droga - riciclaggio e armi : Rosa Scognamiglio Diciotto arresti a Reggio Calabria, e in altre città italiane, per droga, detenzione illegale di armi e riciclaggio di denaro. Le indagini, coordinate dalla Procura reggina, si sono concluse questa mattina all'alba droga, detenzione di armi e riciclaggio di denaro: 18 persone arresti. Si è conclusa nelle prime ore di questa mattina un'operazione dei carabinieri a Reggio Calabria, e in altre città italiane, in ...

Rarissimo ritrovamento nel mare di Reggio Calabria : una specie tropicale aliena nel mar Jonio - “prepariamoci a nuovi pericoli” [FOTO] : Costa Jonica della Provincia di Reggio Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi ...

Reggio Calabria - filippino killer ludopatico di tabaccaia catturato grazie a un tatuaggio : Un grosso tatuaggio sull'avambraccio destro, un segno distintivo inequivocabile, ha permesso di risolvere in meno di 24 ore un caso tragico, un delitto feroce ed assurdo. La Squadra Mobile di Reggio Calabria ha arrestato Billi Jay Sicat, 43 anni, origini filippine, regolarmente in Italia da cinque anni. Martedì scorso, l'uomo ha ucciso, quasi decapitandola con una mannaia, Mariella Rota, 66 anni, tabaccaia. L'omicidio è accaduto a via Melacrino, ...

Luci sul Parco dell’Aspromonte : testimonianze e degustazioni sulla terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria : Natura e Cultura: un binomio che accresce il patrimonio di conoscenza e valorizza il capitale culturale immateriale di un territorio. Su questo felice binomio prosegue e si rinnova anche per la stagione estiva la sinergia tra il il Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, per le “Notti d’Estate” sulla spettacolare terrazza di Palazzo Piacentini. Sabato 3 Agosto, a partire dalle ore 21.00, il “salotto ...

Reggio Calabria : “perdo al Lotto per colpa tua” - e decapita la tabaccaia : Billi Jay Sicat, un filippino di 43 anni, avrebbe premeditato il delitto, il tutto perchè riteneva la povera vittima responsabile della sua ludopatia e delle sue perdite economiche che aveva accumulato. Aveva portato con sé l'arma e anche i vestiti di ricambio. L'uomo si trova sottoposto a fermo di indiziato di delitto (nelle prossime ore l’interrogatorio di garanzia) per l’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, la titolare di una tabaccheria nel ...

Asti-Cuneo - la “Salerno-Reggio Calabria del Nord” : riparte dopo 7 anni : Due i lotti per completare il collegamento, l’investimento, in cross-financing con l’A4 Torino-Milano, fa capo al Gruppo Gavio. Lavori per 350 milioni per realizzare in totale 10 chilometri

Reggio Calabria - tabaccaia massacrata : preso killer - è ludopatico : Reggio Calabria, tabaccaia massacrata: preso killer, è ludopatico Fermato un cittadino filippino di 43 anni per l’omicidio di Mariella Rota, 66 anni, uccisa nel suo negozio nel pomeriggio di martedì. La riteneva colpevole delle sue perdite al Lotto e per questo l'ha colpita ripetutamente con una mannaia fino a ...

Reggio Calabria - filippino decapita proprietaria tabaccheria : "Non vinco per colpa tua" : Martedì 30 luglio, è stata brutalmente decapitata Maria Rota, titolare di una tabaccheria di Reggio Calabria. La polizia di Reggio Calabria ha fermato per l'omicidio un uomo di 43 anni di origine filippina, regolarmente residente in Italia, Billy Jay Sicat. Il sospettato, un ludopadico, secondo la r

'Ndrangheta - blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria : 17 arresti : 'Ndrangheta, blitz contro cosca Libri a Reggio Calabria: 17 arresti I politici Romeo e Nicolò tra le 17 persone finite in carcere e ai domiciliari. Sono stati sospesi dai partiti. Coinvolto pure Francesco Berna, presidente Ance Calabria. Il clan, secondo gli investigatori, avrebbe gestito un bacino di voti durante le Regionali del ...

Reggio Calabria : tabaccaia uccisa con una mannaia - l'assassino è un giocatore abituale : Svolta nell’omicidio di Mariella Rota, la tabaccaia di 66 anni uccisa ieri a Reggio Calabria nell’androne del palazzo in cui abitava e dal quale si accedeva direttamente alla sua attività. A compiere il delitto sarebbe stato un cliente abituale dell’anziana. In quella tabaccheria l’assassino era di casa, per la sua passione per il gioco del Lotto. In base alle indagini la tabaccaia avrebbe sorpreso l’uomo mentre stava cercando di entrare ...

Reggio Calabria - sequestrate 1800 piante di cannabis : le innaffiavano grazie all’allaccio abusivo alla rete del Comune : Una piantagione di cannabis occultata all’interno di un fitto canneto che, in alcuni punti raggiungeva i 5 metri di altezza ed era particolarmente difficile da raggiungere anche a piedi. E un ingegnoso e automatizzato impianto idrico di irrigazione a goccia, costituito da 2 chilometri di tubi in pvc, abusivamente allacciato alle tubazioni della fornitura dell’acqua potabile comunale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza a ...