Reggina | presentazione in grande stile a Piazza Duomo | importanti parole del presidente

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Entusiasmo alle stelle egremita a Reggio Calabria per ladella2019-2020, pronta ad essere tra le protagoniste del prossimo campionato di Serie C. A presentare l’evento Simona Rolandi e Maurizio Compagnoni, giornalisti apprezzati a livello nazionale. Presente il sindaco Giuseppe Falcomatà, oltre a cantanti come Silvia Mezzanotte e showman come Dario Bandiera e Pasquale Caprì. Delirio tra i tifosi per Ciccio Cozza, ex capitano e allenatore amaranto, che torna nell’area scouting.rilasciate daldella, Luca Gallo. Il numero uno amaranto ha parlato di mercato, annunciando tre colpi. “Dobbiamo acquistare tre calciatori. Ne stiamo prendendo uno proprio in questo momento, infatti il ds Massimo Taibi non c’è per definire il tutto. Siamo vicini ad unattaccante straniero“. Queste ...

annaserra10 : Reggina, coppia di sposi sale sul palco prima della presentazione - FabioGatto10 : Diretta dalla presentazione della #Reggina, in attesa del grande colpo.. #calciomercato @CalciomercatoRP -