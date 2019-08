Raggi | aziende non rispettano ritiro spazzatura

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Da Ama ci arrivano segnali che non sono confortanti. Lenonquanto abbiamo concordato: non stanno ritirando i rifiuti di Roma. Parlo dell’impianto in Abruzzo, o della Rida che ha ridotto le quantita’. A questo si deve sommare che Rocca Cencia, che sta lavorando a pieno regime, andra’ in manutenzione e che l’impianto Colari a Malagrotta non riaprira’. Per questo le istituzioni si devono mettere a lavorare insieme per prevenire la situazione”. È quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia, in una conferenza stampa in Campidoglio. L'articolononproviene da RomaDailyNews.

