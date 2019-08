Il Questore di Torino : “Dalla Juventus una misura razzista. Non parliamo via mail con i club” : Il questore di Torino Roberto De Matteis a Repubblica dichiara: «Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista». E aggiunge: Noi non parliamo con la società per email o telefonate, ma negli organi preposti che sono il Gruppo operativo per la sicurezza e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che su quella partita non si sono ancora espresse e comunque non avrebbero mai avallato un provvedimento di quel ...

"Questo non era il governo dei no" Ecco il discorso integrale di Conte : "Non permetterò" che passi la "narrativa" che questo governo è stato "il governo dei 'no'. Questo governo ha sempre parlato poco e lavorato molto. Non era in spiaggia" Segui su affaritaliani.it

Conte : “Salvini dovrà spiegare al Paese la rottura : Questo governo ha fatto molto - non era in spiaggia” : Il premier parla dopo la nota del vicepremier che ha ufficializzato la crisi: «Andrò in Parlamento, farò in modo che ci sia il massimo della trasparenza»

Inter - Lukaku è ufficialmente un calciatore nerazzurro : “Questo club non è per tutti” [VIDEO] : Romelu Lukaku è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota il club nerazzurro comunica che l’attaccante belga, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’Inter, perché Inter is Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: le prime parole nerazzurre del giocatore classe 1993. | THIS ...

Calciomercato Inter - ufficiale l’arrivo di Romelu Lukaku : “volevo solo Questo club perchè non è per tutti” : Il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga che arriva a titolo definitivo dal Manchester United Romelu Lukaku è un nuovo giocatore dell’Inter, il club nerazzurro ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante belga con un comunicato apparso sul proprio sito. Claudio Furlan/LaPresse Questa la nota della società del presidente Zhang, che reca anche le prime parole del classe ’93: ...

Uomini e Done - Gianni Sperti e la confessione : "Non tutti lo sapevano - Questo è il posto segreto..." : Tempo di confessioni per Gianni Sperti, opinionista di Uomini e Donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Prosegue il suo viaggio in India, esperienza che documenta foto dopo foto sul suo profilo Instagram. L'ultimo scatto lo ritrae all'iconico Taj Mahal. E in calce all'immagin

Questo luglio è stato il mese più caldo della storia. E non basterà lo scafandro a salvarci : Arrivano i dati per le temperature di luglio. Secondo il World Meteorological Organization (Wmo), sembra che abbiamo battuto un altro record: luglio è stato il mese più caldo della storia, perlomeno da quando si fanno le misure. C’è qualche incertezza sui valori esatti, come sempre, ma chiaramente stiamo seguendo la tendenza: dopo che giugno era stato il più caldo della storia anche quello, non vi aspettavate di certo niente di diverso per il ...

Napoli - il Questore Giuliano al Mattino : «Clan - non voglio eroi ma basta coi silenzi» : «A Napoli c'è una parte della società civile che resta ancora acquiescente verso i fenomeni criminali. Si tratta di una parte minoritaria, è vero. Ma, come...

Radio Marte – Chiariello : “Ancelotti stravede per il nuovo acquisto - non chiede più nessuno in Questo reparto” : A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Umberto Chiariello, noto giornalista. Le sue dichiarazioni : “Quello che successe nel secondo anno di Rafa Benitez è irripetibile perché tanti “purpi” insieme non li accoglieremo mai più. Quest’anno abbiamo preso Di Lorenzo che è un signor terzino, Manolas tutti lo conosciamo ed Elmas sembra essere talmente forte da far dire al mister Ancelotti che il Napoli a centrocampo non ha ...

MotoGp – Dalla pausa estiva al test di lunedì - Valentino Rossi carico a Brno : “l’approccio? Non so se è Questo il problema : Valentino Rossi pronto per la seconda metà della stagione 2019: le parole del Dottore nella conferenza stampa del Gp della Repubblica Ceca Una notizia tragica ha squarciato l’atmosfera di gioia e felicità per il ritorno in pista Dalla pausa estiva dei piloti di MotoGp. Nella notte è infatti morto a Brno l’addetto stampa Ducati, Luca Semprini, a soli 35 anni. Il giornalista ducatista è stato omaggiato con un commovente minuto di ...

Rosa Perrotta figlio - dedica speciale : “Non vivo che di Questo” : Uomini e Donne news, il messaggio speciale di Rosa Perrotta al figlio Domenico Rosa Perrotta è al settimo cielo! La nascita del figlio ha cambiato la sua vita in meglio: ha sempre sognato di fare la mamma e adesso ha finalmente realizzato uno dei suoi sogni più grandi. Domenico è diventato ben presto un’altra sua […] L'articolo Rosa Perrotta figlio, dedica speciale: “Non vivo che di questo” proviene da Gossip e Tv.

Kelly McGillis : "Sono vecchia e grassa - per Questo non mi hanno voluta nel sequel di Top Gun" : “Sono vecchia e grassa, per questo non mi hanno chiesto di recitare nel sequel di ‘Top Gun’”. A parlare è Kelly McGillis, l’attrice che il pubblico del cinema anni Ottanta ricorda come la bionda la bionda Charlotte (Charlie) Blackwood che faceva innamorare il tenente Pete Mitchell nel film che ha consacrato Tom Cruise tra le star di Hollywood.Era il 1986 e, all’epoca, la McGillis aveva 31 anni. Oggi - a ...

Non credevo avesse Questo genio... Andrea Iannone stuzzica Giulia De Lellis : A settembre uscirà il libro di Giulia De Lellis che parla di tradimenti. Iannone ha commentato così la notizia: "Bello perché lo ha scritto a mano, io ho letto tutti i suoi appunti, e quindi è una cosa molto bella e originale". Andrea Iannone è alla sua tredicesima stagione nel circuito motociclistico. Il 29enne di Vasto, che compirà 30 anni il prossimo 9 agosto, ha corso per tre anni in 125, per altre tre stagioni in Moto2, mentre ...

Calcio femminile - Gabriele Gravina : “In Questo momento non mi sembra ci siano possibilità per un torneo di qualificazione olimpica” : Al termine del Consiglio Federale della FIGC, che tra le altre cose ha anche deliberato i ripescaggi nel prossimo campionato della Serie A di Calcio femminile, il presidente Gabriele Gravina ha parlato all’ANSA delle possibilità di un torneo di qualificazione olimpica per il Calcio femminile, nel quale rientrerebbe anche la Nazionale italiana, giunta ai quarti ai Mondiali, al posto della Gran Bretagna. Di seguito le dichiarazioni del ...