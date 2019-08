Previsioni astrologiche del weekend 10-11 agosto | energia per Toro e Gemelli

Previsioni astrologiche weekend 10 - 11 agosto : Leone euforico - Gemelli brioso : Durante il fine settimana dal 10 all'11 agosto 2019, Giove e la Luna si troveranno nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Sole, Mercurio, Venere e Marte transiteranno nel segno del Leone, Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno permarrà in Pesci come Urano nel segno del Toro. Gemelli brioso Ariete: lucidi. Dopo una lunga attesa, finalmente Mercurio favorirà il weekend dei ...

Previsioni astrologiche del giorno 8 agosto : stress per il Toro - Ariete in ripresa : Una nuova settimana sta per volgere al termine, ma prima di accogliere il week end e concederci qualche momento di riposo, vediamo quali sono i progetti degli astri e delle stelle per la giornata di domani 8 agosto. Sarà una giornata positiva per il Sagittario, che sta vivendo un momento di grande forza, non solo fisica, ma anche per quanto riguarda l'amore. Al contrario il Toro vivrà una giornata stressante, in cui bisognerà fare attenzione a ...

Previsioni astrologiche 9 agosto : sorprese per Leone - Acquario invidioso : Venerdì 9 agosto 2019 troviamo la Luna e Giove nel segno del Sagittario mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado transiteranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte si troveranno nell'orbita del Leone nel frattempo Plutone e Saturno saranno sui gradi del Capricorno. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci. Lavoro 'flop' per Gemelli Ariete: impazienti. Se da un lato l'accoppiata Luna-Giove renderà euforici i nativi, dall'altra la ...

Previsioni astrologiche 8 agosto : amore 'top' per Toro e Pesci : Giovedì 8 agosto 2019 troviamo la Luna stazionare nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno nell'orbita del Cancro. Venere, il Sole e Marte saranno in Leone, mentre Plutone e Saturno continueranno a transitare nel segno del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario, così come Nettuno sarà in Pesci ed Urano nel segno del Toro....Continua a leggere

Previsioni astrologiche 7 agosto : Scorpione passionale - Cancro romantico : Mercoledì 7 agosto 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado si troveranno in Cancro. Venere, il Sole e Marte stazioneranno in Leone nel frattempo Saturno e Plutone saranno sui gradi del Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano nei gradi del Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Cancro romantico Ariete: litigiosi. La Luna dissonante assieme alla coppia severa Urano-Saturno ...

Previsioni astrologiche del 6 agosto : Acquario sotto stress - il Leone è energico : Una nuova settimana ha appena avuto inizio: quali sono le Previsioni degli astri e delle stelle per il 6 agosto? Si prospetta una giornata all'insegna della forza e della vitalità per il Leone che potrà ottenere belle soddisfazioni soprattutto sul lavoro. La Bilancia potrà dedicarsi interamente all'amore, mentre l'Acquario farà bene ad essere più selettivo nella scelta delle amicizie....Continua a leggere

Oroscopo Paolo Fox : le Previsioni astrologiche di Ferragosto 2019 : Paolo Fox, Oroscopo di Ferragosto: le previsioni dei giorni attorno a giovedì 15 agosto 2019 A dieci giorni circa da Ferragosto 2019, sveliamo in questo articolo le prime informazioni relative alle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox del 15 agosto, tratte dal numero speciale di DiPiù “Stellare” uscito in edicola di recente, dedicato allo zodiaco di tutto questo mese. A Ferragosto ci sarà qualche dubbio in amore per i nati ...

Previsioni astrologiche - settimana dal 5 all'11 agosto : problemi in amore per lo Scorpione : Una nuova settimana sta per prendere il via, quali sono i presagi degli astri e delle stelle per queste nuove giornate di agosto? Sarà una settimana positiva per il Leone, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, che riserverà belle soddisfazioni e per il Sagittario, romantico e passionale. Cielo grigio per lo Scorpione, le difficoltà non mancheranno soprattutto in amore. Ecco di seguito l'oroscopo su amore, lavoro e salute della settimana, da ...

Previsioni astrologiche 6 agosto : Leone corteggiato - flirt per Ariete : Martedì 6 agosto troviamo la Luna nel segno della Bilancia mentre il Sole, Venere e Marte si troveranno nell'orbita del Leone. Il Nodo Lunare e Mercurio retrogrado saranno in Cancro, nel frattempo Nettuno rimarrà sui gradi dei Pesci. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove che proseguirà il suo moto in Sagittario. flirt per Ariete Ariete: flirt. I single del segno potranno contare sul favore degli Astri in merito a ...

Previsioni astrologiche del 5 agosto : Bilancia e Acquario propensi a fare acquisti : Lunedì 5 agosto 2019 la Luna sarà nel segno della Bilancia, mentre il Sole, Venere e Marte stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in Cancro, mentre Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Intanto Saturno e Plutone continueranno il loro moto in Capricorno, così come Giove lo farà nel Sagittario ed Urano nel segno del Toro. Amore 'flop' per Ariete Ariete: amore 'flop'. Qualche attrito con la persona amata sarà probabile durante ...

Previsioni astrologiche settimanali dal 5 all'11 agosto : viaggi in vista per Sagittario : Nella settimana che va dal 5 all'11 agosto 2019 troviamo la Luna in viaggio dai gradi della Bilancia a quelli del Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno. Marte, il Sole e Venere si troveranno in Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio saranno nel segno del Cancro. Intanto Urano permarrà nell'orbita del Toro, così come Giove resterà in Sagittario. Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Umore basso per Cancro Ariete: 'mani bucate'. ...

Previsioni astrologiche weekend 3-4 agosto : finanze in crescita per Capricorno : Durante il weekend del 3 e 4 agosto 2019 troviamo la Luna in Vergine e Nettuno in Pesci. Marte, il Sole e Venere stazioneranno nel Leone, mentre il Nodo Lunare e Mercurio si troveranno in Cancro. Giove permarrà in Sagittario come Plutone e Saturno che rimarranno in Capricorno ed Urano nei gradi del Toro. Toro determinato Ariete: distratti. Idee ed intenti dei nativi, durante il fine settimana, potrebbero risultare appannati e di conseguenza non ...

Previsioni astrologiche del 2 agosto : Luna in Leone - Gemelli spensierato : agosto ha appena preso il via, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questa seconda giornata del mese? Sarà un week end positivo per il Leone, che per tutto il periodo potrà fare affidamento sugli influssi positivi della Luna nel segno, mentre per i Gemelli potrà esserci un po' di svago e leggerezza. Nervoso il Toro. Di seguito l'oroscopo di venerdì 2 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni su amore, lavoro e ...