Previsione meteo | vediamo la settimana di Ferragosto come evolverà Il dettaglio giorno

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Gli italiani sono in gran parte in vacanze e i prossimi 7/8 giorni, a partire da domani, si annunciano favorevolissimi atmosfericamente. Va detto, tuttavia, che il troppo storpia e quindi anche l’eccessivo caldo potrebbe determinare dei disagi. C’è da aggiungere che, localmente, specie per i vacanzieri montani alpini e prealpini, spesso potrebbero infastidire rovesci o temporali. Diamo uno sguardo, quindi, all’evoluzione,pero per coppia di giorni, del tempo sull’Italia. Partiamo dal weekend prossimo, 10-11 agosto Per Sabato 10: nubi a sviluppo soprattutto pomeridiano sui settori alpini e prealpini con locali rovesci e temporali. Bel tempo, sole e tanto caldo sul resto del Paese. Temperature massime attese mediamente tra +32 e +35°C sulle pianure del Nord, tra +33 e +37°C su quelle centro-meridionali e insulari, ma punte fino a +38°C o anche +39°C ...

