Premier League | il primo gol della nuova stagione è un’autorete VIDEO

Premier League - l’Arsenal debutta contro il Newcastle : Ozil e Kolasinac non convocati per motivi di… sicurezza : I Gunners hanno fatto sapere che i due giocatori non prenderanno parte al match con i Magpies per motivi di sicurezza Mesut Ozil e Sead Kolasinac non parteciperanno al match tra Arsenal e Newcastle, in programma nella prima giornata di Premier League. I due giocatori non sono stati convocati da Unai Emery per motivi di sicurezza, visto il loro coinvolgimento nell’aggressione avvenuta lo scorso 25 luglio. Due malviventi avevano ...

Che goduria - ricomincia la Premier League : Non lo so che cosa dicono le previsioni dei big data sul campionato inglese che incomincia questo weekend, e sinceramente me ne fotto: sono di quelli che ancora si illudono che una mezza sega possa diventare un fenomeno se inserito nella squadra giusta al momento giusto e che alla lunga la testa con

E’ la Premier League il campionato più ricco - poi la Liga : E’ giunto il momento dell’inizio della Premier League, sarà ancora una volta duello tra Manchester City e Liverpool, lo confermano i valori di mercato delle due squadre, pubblicati dal portale specializzato Transfermarkt. La squadra di Guardiola ha raggiunto un valore della rosa pari a 1,29 miliardi di euro, Reds fermi a quota 1,07 miliardi, i campioni d’Europa in carica possono però contare sul calciatore con la più ...

Premier League al via - la denuncia : “alcuni dipendenti sono malpagati” : Si avvicina l’inizio della Premier League e nelle ultime ore è arrivata una denuncia dell’ente benefico Citizens Uk: addetti alle pulizie, guardie di sicurezza e addetti alla ristorazione non guadagnano abbastanza ed è stato chiesto di aumentare le paghe del personale, l’accusa è di aver perso il contatto con “le vite e le battaglie dei lavoratori”. Secondo quanto riportato dalla BBC, Citizens Uk rileva che ...

Torna la Premier League : 215 partite live in esclusiva su Sky : L’attesa è finita, “Premier is back”: stasera Torna la Premier League inglese, che in Italia sarà possibile seguire in esclusiva su Sky, il cui canale di riferimento sarà Sky Sport Football. 215 partite, fino a 6 match in onda per ogni turno, con il classico “Monday Night” del lunedì, il confermato “Friday Night” del venerdì e […] L'articolo Torna la Premier League: 215 partite live in esclusiva su Sky è stato realizzato da Calcio e ...

Stasera debutto in Premier League per la Var : Questa sera, in occasione di Liverpool-Norwich, ci sarà il debutto in Premier Ligue della Var. E’ l’ultimo campionato continentale top in ordine cronologico ad affidarsi alla tecnologia in aiuto degli arbitri. Dopo Italia, Germania, Francia e Spagna. Lo racconta La Stampa. La Var sarà consultabile per errori gravi o situazioni non viste su gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità. In 18 dei 20 stadi interessati dalla ...

Bentornata Premier League : le quote e i pronostici di William Hill per l’avvio del campionato inglese : Mentre il campionato di Serie A è in attesa di ricominciare a infuocare gli stadi italiani, nel Regno Unito parte la Premier League. William Hill, in gioco dal 1934, è pronto ad accompagnare i tifosi oltre la Manica, mettendo sul piatto giocate da campioni. Inoltre, il bookmaker dà il benvenuto ai nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback. Si parte venerdì sera dal campo del Liverpool, con i Reds ...

Premier League - le quote ed i pronostici della prima giornata : Si avvicina l’inizio della Premier League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che può regalare colpi di scena. Subito in campo il Liverpool contro il Nowich, i campioni d’Europa sono nettamente favoriti a quota 1,14 su Planetwin365, la neopromossa vincente a 20 volte la posta. Sabato nel lunch match il Manchester City e’ dato a 1,25 contro il West Ham (vincente a 11,50), l’Everton è favorito ma rischia ...

Riparte la Premier League : ecco dove vedere le partite : La Premier League è pronta a partire. Dal 9 agosto Riparte la corsa al Manchester City di Pep Guardiola, campione nella passata stagione dopo un emozionante testa a testa con il Liverpool, deciso soltanto all’ultima giornata. Ad aprire le danze saranno proprio i Reds di Jurgen Klopp, che venerdì 9 agosto ospiteranno il Norwich. Tra […] L'articolo Riparte la Premier League: ecco dove vedere le partite è stato realizzato da Calcio e ...

Il difensore più pagato della storia gioca in Premier League : Stando a quanto riportato da Il Messaggero, è stato ufficializzato l’acquisto del difensore più pagato della storia, 80 milioni di sterline per il suo cartellino. Il difensore più pagato – Il quotidiano riporta dell’acquisto di Maguire da parte del Manchester United. Passaggio storico “Il Manchester United ha ufficializzato con una nota sui propri social l’acquisto dal Leicester del difensore Harry Maguire. ...

Calciomercato Juventus : Mandzukic e Khedira - il futuro sarebbe in Premier League : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Premier League. Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i nomi caldi, ma il tempo stringe. Il mercato britannico chiude l'8 agosto, dunque i club possono acquistare nuovi calciatori entro quella data, mentre successivamente possono solo vendere. Il centrocampista tedesco e l'attaccante croato sono in uscita dalla società bianconera, non rientrando più nei piani della società e nemmeno in ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Cutrone a un passo dalla Premier League - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie preso il difensore centrale brasiliano Leo Duarte, Giampaolo nervoso.

Budweiser - nuova partnership con Premier League e Liga : Budweiser Liga Premier League – Budweiser, celebre marchio di birra prodotto dalla Anheuser-Busch InBev’s, ha annunciato oggi una partnership pluriennale con due dei migliori campionati di calcio al mondo: la Premier League e LaLiga. Queste nuove partnership si attiveranno in cinque continenti e in oltre 20 paesi tra cui Regno Unito, Cina, Sudafrica, India, Cile […] L'articolo Budweiser, nuova partnership con Premier League e Liga è ...

Premier League Asia Trophy - Manchester City ko ai calci di rigore contro il Wolves [FOTO] : Il Manchester City continua la preparazione in vista della prossima stagione, l’obiettivo della squadra di Guardiola è quello di essere protagonista in Premier League ma soprattutto in Champions League, l’intenzione è quella di provare ad arrivare fino in fondo. Nel frattempo la squadra di Guardiola è scesa in campo per la la finale del Premier League Asia Trophy. sconfitta ai calci di rigore contro il Wolves. A Shanghai, i ...