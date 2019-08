Pietro Morandi compie 22 anni Foto | gli auguri di papà Gianni

Pietro Tredici - figlio Gianni Morandi/ 'Mio padre? Un peso. Io sono un ribelle' : Pietro Tredici è il figlio di Gianni Morandi nato dal matrimonio con Anna Dan: 'Vengo da un ceto altoborghese, ma non mi sono mai sentito tale'

L’Isola di Pietro 3 regala a Gianni Morandi la cittadinanza onoraria di Carloforte (video) : Le riprese de L'Isola di Pietro 3 stanno per volgere al termine e il prossimo settembre, alla domenica sera, Canale 5 regalerà ai fan la visione dei nuovi episodi. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio questo terzo anno consecutivo passato a Carloforte ha permesso a Gianni Morandi di essere insignito della cittadinanza onoraria proprio da parte del Comune di Carloforte e da tutti i suoi abitanti che ormai lo chiamano "Fra' ...

Pietro Tredici/ Il figlio di Gianni Morandi : 'Nel rap non ero il benvenuto' : figlio di Gianni Morandi, Pietro Tredici si racconta: 'Sto trovando il modo di farmi sentire e la musica sta ricevendo ciò che merita'

Incolume! Gianni Morandi cade durante le riprese de L'isola di Pietro : Il cantante si trova in Sardegna per girare i nuovi episodi del telefilm. durante le riprese di una scena, però, Morandi è caduto rovinosamente a terra e il video, postato sui social, ha fatto il giro del web. Da alcune settimane Gianni Morandi è tornato sul set de “L’Isola di Pietro 3” per girare la nuova stagione del telefilm ambientato nell’omonima isola sarda. Sul suo profilo Instagram, dove lui quotidianamente pubblica foto, il ...