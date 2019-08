Picchia il cane | Youtuber carica video per sbaglio Polizia indaga

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 9 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Guai per laamericana Brooke Houts. Una delle "dive" più amate della piattaforma Ytb hato, per, unin cui malmena il suo. Immediata la reazione indignata degli utenti. Ladi Los Angelesper abuso animaleilperamericanata per abusi su animale. Un errore madornale quello commesso da Brooke Houts, diva americana del "tubo" che, per, qualche giorno fa, hato unin cui malmena il suo dobermann pinscher, Sphinx. La famosa, vantante un numero di iscritti al canale superiore ai 300 mila e con un profilo Instagram da 300K followers, aveva costruito il suo successo social sfruttando l'immagine di quel tenero, innocuo pelosetto nero che le stava sempre accanto durante le registrazioni. Per anni, infatti, la ragazza si è spacciata come ...

