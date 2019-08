Piazzale Flaminio | allarme bomba Evacuata banca

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – Sono stati evacuati il piano terra, il primo piano e tre piani seminterrati dellaPopolare di Milano, ina Roma, a causa di unper una borsa davanti all’edificio. Secondo quanto si apprende, l’sarebbe scattato dopo due telefonate anonime arrivate in mattinata alla, che incitavano i dipendenti “a scappare”. Sul posto presenti volanti della polizia, 118 e squadre di artificieri. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

