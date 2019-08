Pentathlon | Europei 2019 | Elena Micheli | Alice Sotero e Aurora Tognetti si qualificano

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) La giornata odierna per quanto riguarda i campionatidimodernodi Bath (Gran Bretagna) ha messo in scena le qualificazioni per la prova individuale femminile di domenica. Arrivano buone notizie per i nostri colori, dato che tre delle quattro atlete italiane al via hanno centrato l’approdo alla finale, ovvero. Eliminata per un soffio Alessandra Frezza che, comunque, sarà prima riserva in caso di defezioni. Nel Gruppo A il miglior risultato lo ha realizzato la britannica Kate French con 1038 punti contro i 1032 della francese Elodie Clouvel, quindi a 1025 troviamo la tedesca Annika Schleu, la polacca Oktawia Nowacka e la lituana Gintare Venckauskaite, quindi in sesta posizione con 1022 punti troviamo l’irlandese Natalya Coyle, quindi in settima la bielorussa Iryna Prasiantsova con 1021, quindi ottava per la ...

