Parigi | il museo galleggiante ormeggiato sulla Senna

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il Louvre e il Musée d'Orsay? Bellissimi, certo. Ma competere con undi street art potrebbe essere impegnativo anche per loro. Succede ovviamente a, dove da qualche settimana è stata inaugurata ufficialmente la piattaforma Fluctuart: circa mille metri quadrati di spazio espositivo dedicato a collezioni di graffiti & co, con opere di artisti come Banksy e Shepard Fairey. Il tutto a bordo di una sorta di imbarcazione consacrata all'arte contemporanea, ormeggiata. Ilin questione, però, non si limita a esporre le opere dei pionieri e dei grandi nomi dell'arte di strada conosciuti a livello internazionale. A bordo è infatti possibile trovare anche i lavori di giovani talenti emergenti, sia nella collezione permanente sia nelle esposizioni temporanee. Per il resto, Fluctuart ospita anche un ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, Venere e le tre Grazie offrono doni a una giovane, 1486, Museo del L… - _mau_ra : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, Venere e le tre Grazie offrono doni a una giovane, 1486, Museo del Louvre, P… - AndreaMarano11 : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Sandro Botticelli, Venere e le tre Grazie offrono doni a una giovane, 1486, Museo del Louvre, P… -