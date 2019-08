Papa Francesco : "Il sovranismo mi spaventa - ricorda Hitler e porta alle guerre" : In un’intervista al quotidiano La Stampa, Bergoglio si dice preoccupato dal riemergere di sovranismo e populismo: “Quel...

Papa Francesco : "Il sovranismo porta alle guerre" : “Il sovranismo è un atteggiamento di isolamento. Sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigloiano a quelli di Hitler nel 1934. ‘Prima noi. Noi...noi’: sono pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura. Un paese deve essere sovrano, ma non chiuso. La sovranità va difesa, ma vanno anche protetti e promossi anche i rapporti con gli altri paesi, con la Comunità europea. Il ...

Papa Francesco : 'Chiesa povera - senza frontiere e con porte aperte' : Dopo aver trascorso le "ferie" ed i giorni di riposo estivo a luglio non lontano da Città del Vaticano, come solitamente avviene, a Casa Santa Marta, Papa Francesco ha tenuto oggi, mercoledì 7 agosto, a San Pietro la sua prima udienza generale dopo la pausa. Questa è avvenuta nell'Aula Nervi alla presenza di seimila fedeli provenienti non solo dal nostro Paese, ma anche da molti altri paesi del mondo. Il tutto si è svolto a due giorni ...

Estate in Vaticano - Papa Francesco ha già concluso le sue 'ferie' : Con l'udienza oggi a circa 5 mila scout provenienti da tutta Europa, è ripresa ufficialmente l'attività di Papa Francesco dopo la pausa di luglio. Le "vacanze" del Pontefice sono terminate, anche se è improprio considerarle tali. Francesco, dall'inizio del suo Pontificato, è sempre stato presente in Vaticano durante i mesi estivi. Non è mai andato a Castel Gandolfo, come invece i suoi predecessori. Per consentirgli ...

Imbarazzo per Papa Francesco : ecco il cardinale pro-ong. Don Marx - quanti soldi regala a Sea Eye : Chi finanzia Sea Eye? La risposta sconvolgente del Giornale, in una lunga inchiesta, è: le chiese, cominciando dal cardinale cattolico Reinhard Marx con 50mila euro di obolo. Senza la sua donazione sarebbero stati fermi, ha ammesso Gorden Isler, portavoce della Ong tedesca. Il religioso però non è f

ISLAM/ Se l'occidente lascia solo Papa Francesco ad Abu Dhabi : Il dialogo con il mondo musulmano è inevitabile ma anche complicato. Religione e politica si intrecciano e non si può confidare ingenuamente nel sunnismo