Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica | debutto ok per l’Italia | gli azzurri

Pallavolo - domani scatta il Torneo di Qualificazione Olimpica : le parole degli azzurri alla vigilia : Tutto pronto per la prima sfida degli azzurri contro il Camerun, in programma domani sera alle ore 21.15 In Puglia cresce l’attesa per l’inizio del Torneo di Qualificazione Olimpica che da domani a domenica si terrà al Pala Florio. In attesa del match d’esordio degli azzurri di domani (ore 21.15 diretta Rai 2) contro il Camerun, alcuni azzurri hanno incontrato la stampa. MASSIMO COLACI: “Vedo una squadra molto determinata, nel gruppo c’è ...

Pallavolo - scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica : i 14 azzurri convocati da Blengini : Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica a Bari Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster: Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto ...

Pallavolo - countdown partito verso il Torneo di Qualificazione Olimpica : le parole degli azzurri : Gli azzurri Antonov, Anzani e Juantorena hanno incontrato la stampa per esprimere le proprie impressioni in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma al Pala Florio nel week end. Quando mancano due giorni all’appuntamento clou della stagione Antonov, Anzani e Juantorena hanno incontrato la stampa. SIMONE ANZANI: “Sta crescendo ...

Pallavolo - il Torneo di Qualificazione Olimpica si avvicina : le voci degli azzurri dal ritiro di Bari : Domani in serata il CT azzurro comunicherà la lista dei 14 atleti che prenderà parte al Torneo di Qualificazione Olimpica Continua la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini in questi giorni stanno portando avanti la loro preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Prima dell’allenamento pomeridiano odierno, alcuni azzurri ...

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : Italia ok con il Belgio - domani il match decisivo con l’Olanda : Secondo successo per le azzurre nel Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020, domani il match decisivo con l’Olanda Una splendida Italia ha travolto il Belgio 3-0 (25-17, 25-16, 25-16) ottenendo la seconda vittoria nel Torneo di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020. Di fronte ai 3650 spettatori del PalaCatania le ragazze di Mazzanti hanno offerto una grande prestazione, simile per molti aspetti a quelle ammirante nel Mondiale ...

Pallavolo – Torneo di Qualificazione Olimpica - esordio positivo per le azzurre verso Tokyo 2020 : asfaltato il Kenya 3-0 : Buona la prima per le azzurre della Pallavolo al Torneo di Qualificazione Olimpica iniziato oggi a Catania: le azzurre di Mazzanti mandano al tappeto il Kenya 3-0 esordio vincente per l’Italia nel Torneo di Qualificazione Olimpica di Catania: le azzurre hanno liquidato con un secco 3-0 (25-17, 25-10, 25-14) il Kenya, al termine di un match a senso unico. Troppo netto il divario tra le due formazioni in campo, dopo un avvio un po’ ...

Pallavolo - domani il via al torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni alla vigilia delle azzurre : Nella prima giornata l’Italia affronterà il Kenya, sulla carta la squadra meno attrezzata nella pool F La lunga attesa è finita, domani la nazionale italiana femminile farà il suo esordio nel torneo di Qualificazione Olimpica, in programma a Catania da venerdì 2 a domenica 4 agosto. Le azzurre di Davide Mazzanti nella tre giorni siciliana si giocheranno la grande opportunità di strappare subito il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo ...

Pallavolo – Verso Tokyo 2020 - Sylla e Malinov pronte all’esordio nel torneo di qualificazione olimpica : qualificazione olimpica femminile: Sylla e Malinov pronte all’esordio Mancano poco più di quarantotto ore all’esordio della nazionale italiana femminile nel grande appuntamento della stagione 2019: il torneo di qualificazione olimpica di Catania, in programma dal 2 a 4 agosto. Tra venerdì e domenica le vice campionesse mondiali si giocheranno la chance di ottenere subito il pass per Tokyo 2020 e per farlo dovranno ottenere il primo posto ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Pallavolo - la Nazionale femminile stende la Turchia 3-2 - le azzurre pronte per il torneo di qualificazione olimpica : Le ragazze di Davide Mazzanti lunedì 29 luglio partiranno alla volta di Catania, dove dal 2 al 4 agosto si giocheranno la chance di strappare il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 Nell’ultimo test prima del torneo di qualificazione olimpica la Nazionale italiana femminile ha battuto al PalaRavizza la Turchia 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) concludendo il periodo di preparazione ad Alassio. Le ragazze di Davide Mazzanti ...

Pallavolo – Il CT Mazzanti ha scelto : ecco le 14 convocate per il torneo di qualificazione olimpica : Il ct Davide Mazzanti ha comunicato la lista delle 14 convocate per il torneo di qualificazione olimpica che si terrà a Catania dal 2 al 4 agosto Davide Mazzanti, commisario tecnico della Nazionale femminile di Pallavolo, ha comunicato la lista delle 14 pallavoliste che prenderanno parte al torneo di qualificazione olimpica in programma dal 2 al 4 agosto a Catania. L’esordio è fissato per il 2 agosto contro il Kenya mentre sabato ...

Universiadi 2019 - anche l’Italia maschile raggiunge la finale del torneo di Pallavolo : Dopo la nazionale femminile anche quella maschile raggiunge la finale nel torneo di Pallavolo delle Universiadi di Napoli. Gli azzurri in semifinale si sono sbarazzati della Francia, battuta 3-0, e sabato nella finalissima giocheranno contro la Polonia. Tra le azzurre e l'oro ci sarà invece la Russia. I ragazzi del calcio fuori in semifinale.Continua a leggere