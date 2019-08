Palermo | il sindaco Orlando incontra Di Piazza e Mirri

Palermo : Carini in Zes Sicilia occidentale - Fiom e Flai chiedono incontro al sindaco : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Fiom e Flai di Palermo hanno chiesto un incontro al sindaco di Carini Giovì Monteleone per discutere "delle azioni concrete da mettere presto in campo per il recente inserimento nelle Zes dell'area industriale" della cittadina alle porte di Palermo. "Da mesi abbiamo avv

Palermo : Carini in Zes Sicilia occidentale - Fiom e Flai chiedono incontro al sindaco : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Fiom e Flai di Palermo hanno chiesto un incontro al sindaco di Carini Giovì Monteleone per discutere “delle azioni concrete da mettere presto in campo per il recente inserimento nelle Zes dell’area industriale” della cittadina alle porte di Palermo. “Da mesi abbiamo avviato un’interlocuzione con il sindaco Monteleone sulle soluzioni per il rilancio dell’area ...

Il sindaco Orlando ha sfrattato il 'vecchio' Palermo dallo stadio : Sono stati sgomberati gli uffici dello stadio Renzo Barbera a seguito del mancato adempimento della Us Città di Palermo alla ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco, Leoluca Orlando. I funzionari e i tecnici dell'amministrazione comunale palermitana stanno procedendo a inventariare tutto quanto ancora presente all'interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Hera Hora per ...

Palermo : morte fratello sindaco Palermo - cordoglio presidente Ars : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - "Esprimo il più sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari del sindaco Orlando per la morte del fratello". Così in una nota il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha espresso al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, le condoglianze a nome personale e

Palermo : morte fratello sindaco Palermo - cordoglio presidente Ars : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – “Esprimo il più sincero cordoglio e profonda vicinanza ai familiari del sindaco Orlando per la morte del fratello”. Così in una nota il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ha espresso al primo cittadino di Palermo, Leoluca Orlando, le condoglianze a nome personale e dell’intero parlamento siciliano per la morte del fratello, Antonio, già componente del Consiglio di presidenza ...

Palermo : rivoluzione traffico in centro - Confcommercio scrive al sindaco : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - Favorevoli ma con riserva. E con una particolare attenzione rivolta alle strutture ricettive che insistono nelle zone interessate dalle ultime rivoluzioni in tema di mobilità del centro di Palermo. E' questo, in sintesi, il contenuto della lettera inviata dalla presiden

Il sindaco Orlando ha sfrattato il 'vecchio' Palermo dallo stadio : Sono stati sgomberati gli uffici dello stadio Renzo Barbera a seguito del mancato adempimento della Us Città di Palermo alla ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco, Leoluca Orlando. I funzionari e i tecnici dell'amministrazione comunale palermitana stanno procedendo a inventariare tutto quanto ancora presente all'interno degli uffici e provvederanno oggi stesso alla consegna del terreno di gioco alla società Hera Hora per ...

Palermo - il sindaco Orlando chiede ‘sfratto’ dallo stadio Barbera a vecchia proprietà : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto al dirigente settore risorse immobiliari del comune della città siciliana di tornare in possesso dello stadio ‘Barbera‘ ancora in uso alla vecchia proprietà. Questa la lettera. “Assumere senza indugio ogni pertinente provvedimento di sgombero ed immissione in possesso dell’impianto sportivo“. Il settore competente “ha formalmente intimato alla U.S. Città ...

Palermo - il sindaco incontra la nuova proprietà : i dettagli sul progetto rosanero : Sono ore molto importanti in casa Palermo, nelle ultime ore è stato deciso il nuovo proprietario e nella giornata di oggi il sindaco Leoluca Orlando, ha incontrato i rappresentanti della società Hera Hora, ha ricevuto Daniele e Dario Mirri, titolari della Damir, hanno partecipato anche Leonardo Guarnotta, presidente del tavolo tecnico di valutazione che ha coadiuvato il sindaco nella scelta, il consulente allo sport del comune di Palermo ...

Calcio : sindaco Palermo - 'la D non è la A ma spero in buona ripartenza' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - "Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla Herahora srl di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo

Palermo - soddisfazione del sindaco Orlando : “Compito ‘Heraora’ è riportare entusiasmo - qui il calcio è morto” : “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza. Mi auguro che la ‘Herahora’ possa far tornare un entusiasmo per il calcio in questa città corrispondente all’amore che noi palermitani abbiamo per la squadra di calcio e i colori rosa nero“. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla ‘Herahora srl’ di ...

Calcio : sindaco Palermo - ‘la D non è la A ma spero in buona ripartenza’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla Herahora srl di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Mi auguro che la Herahora possa far tornare un entusiasmo per il Calcio in questa città corrispondente ...

Almaviva : sindaco Palermo - 'governo convochi tavolo' : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) - Arriva dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando la sollecitazione al governo nazionale per la "convocazione urgente" di un tavolo sulla vertenza Almaviva Palermo. Domani i lavoratori palermitani dell'azienda, dopo l'annuncio di 1600 esuberi, scenderanno in piazzo con un

Palermo - M5s espelle ex capogruppo Forello e consigliera Argiroffi. L’ex candidato sindaco : “Non si può esprimere dissenso - è epurazione” : L’ex capogruppo Ugo Forello e la consigliera Giulia Argiroffi sono stati espulsi dal Movimento Cinque Stelle. Il provvedimento, firmato dal collegio dei probiviri, viene considerato “un fatto gravissimo” dall’ex candidato sindaco di Palermo, poi numero uno in assise comunale. “La fase di epurazione si sta completando”, è stata la prima reazione di Forello che aveva ricevuto l’apertura del provvedimento ...