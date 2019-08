Ora è ufficiale | arriva Schone Un colpo da big per il Genoa | la corsa all' Europa è aperta

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo Ecco come si è arrivati alla fine dell'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo "Subito in Parlamento - non c'è più una maggiOranza" : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in...

Juventus - Del Piero torna in bianconero : Ora è ufficiale -FOTO- : Juventus – Sette anni dopo il doloroso addio Alessandro Del Piero torna alla Juventus. Ad annunciarlo con gioia è stato lo stesso ex capitano bianconero attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L'ex numero 10, assieme alla moglie Sonia e ai suoi 3 figli, tutti rigorosamente vestiti di bianconero, ha fatto oggi visita alla Juventus Academy di Los […]

L'allieva 3 in lavOrazione - è ufficiale : svelato il titolo del primo episodio - anticipazioni : Sono aperti i lavori anche per L'allieva 3, la terza stagione della fiction in onda sulla Rai con protagonista Alessandra Mastronardi nelle vesti dell'aspirante medico legale Alice Allevi. Si sapeva già che le possibilità che si realizzasse una nuova stagione della serie erano ottime visto il buon riscontro del pubblico ma adesso è definitivamente ufficiale: Alessia Gazzola, la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction nonché

Everton - ufficiale l’arrivo di Moise Kean : “onOrato di essere qui - ho scelto questa squadra per un motivo” : Il club inglese ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante italiano, che ha firmato un contratto fino al 2024 L’Everton ha un nuovo attaccante, si tratta di Moise Kean che da oggi è ufficialmente un nuovo giocatore del club inglese. Il giocatore ex Juventus ha firmato un contratto fino al 2024, cominciando così questa nuova avventura lontano dall’Italia. Queste le prime parole di Kean a Everton TV: “sono ...

Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020 : Ora è ufficiale : Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020: ora è ufficiale. La nota della Rai Ora è ufficiale: Amadeus condurrà la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo giorni di indiscrezioni e toto-nomi Viale Mazzini ha sciolto del tutto le riserve riguardanti il padrone di casa della prossima edizione. In una nota l'azienda ha sottolineato che […] L'articolo Amadeus condurrà il Festival di Sanremo 2020: ora è ufficiale proviene da

Fifa 20 : Ufficiale! La Serie A ancOra con licenza! : EA Sports ha aggiornato il sito ufficiale, elencando alcuni dei campionati con licenza che saranno presenti in Fifa 20 e fra questi, mettendo fine alle voci che circolavano da qualche settimana, c'è anche la Serie A! Ciò permetterà ad EA Sports di utilizzare il nome (Serie A, anzichè Calcio A), il logo "Serie A Tim", […] L'articolo Fifa 20: Ufficiale! La Serie A ancora con licenza! proviene da

Blair Witch : il primo filmato di gameplay ufficiale si incentra sull'esplOrazione - il combattimento e le interazioni ambientali : Attraverso un comunicato stampa, Bloober Team e Lionsgate Games hanno pubblicato il primo filmato di gameplay ufficiale di Blair Witch, l'avventura horror in arrivo su Xbox One e PC.In questo video viene mostrato un piccolo assaggio di come i giocatori interagiranno con Bullet, il cane del protagonista. Oltre a questo il gameplay si incentra sull'esplorazione, sui comandi, sul combattimento e sull'interazione ambientale.Durante una recente ...

UFFICIALE : L’Allieva 3 si farà - Alessia Gazzola conferma «Qui si lavOra… ma ci si diverte!» : L'Allieva 3 è confermata, ora è UFFICIALE! Tante previsioni, voci di corridoio, mezze dichiarazioni, buone sensazioni. Sono stati nove mesi lunghissimi di silenzio, forse ingiusto, forse no. Vogliamo ...

Daniele De Rossi - Ora è ufficiale : è al Boca. Il video fa commuovere i tifosi : Adesso è ufficiale: Daniele De Rossi è un giocatore del Boca Juniors. I Xeneizes hanno annunciato l’arrivo del centrocampista ex Roma, che ha firmato un contratto per un anno. Il club argentino ha postato sulle sue pagine social un emozionante video di presentazione del neo acquisto: "Un club fondat

Tav - Conte in Aula : "L'iter prosegue" Ora la svolta del premier è ufficiale : "In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell'iter" per la realizzazione dell'alta velocità Torino-Lione. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel question time alla Camera

Osvaldo-Kinnunen - Ora è ufficiale : la svedese ha stregato l'ex attaccante - : Marco Gentile Vera Kinnunen e Pablo Daniel Osvaldo sono usciti alla scoperto e hanno reso ufficiale la loro relazione. I due si sono conosciuti durante l'edizione di "Ballando con le stelle" Pablo Daniel Osvaldo ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo nel 2016, a soli trent'anni, per dedicarsi ad altre attività tra le quali la musica. l'ex attaccante di Inter, Juventus e Roma è stato sempre un personaggio particolare sia in ...

Ufficiale Honor Band 5 - ma ci sono ancOra diversi nodi da sciogliere : Vi avevamo già parlato delle particolarità di Honor Band 5, che purtroppo non sono state confermate dall'annuncio Ufficiale del prodotto, avvenuto in sordina (ciò non significa che quanto vi abbiamo raccontato a riguardo non corrisponda alla realtà dei fatti, anzi). Come riportato da 'huawei central', in Cina i pre-ordini risultano già accesi, nonostante la divulgazione delle specifiche tecniche che contraddistinguono la smart-Band sarà