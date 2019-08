Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso ildiper ragioni di sicurezza:, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per ilCarmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma pubblica, con grande risalto mediatico, potrebbe determinare gravi pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica“. Protesta la famiglia, con la sorella Angela Piscitelli che all’Adnkronos annuncia il ricorso al Tar contro il divieto, mentre la moglie Rita in una lettera aperta scrive: “Lo state uccidendo di nuovo, tanto quanto il killer sorcio che lo ha sorpreso alle spalle”. “Sto scrivendo al, al Prefetto, ...

fattoquotidiano : Roma, l’omicidio di Diabolik Piscitelli ha interrotto la pax imposta da Carminati. Investigatori: “Si rischia escal… - Notiziedi_it : Omicidio Diabolik, la moglie: “Fabrizio non meritava di morire così. Non vogliamo funerale privato” - Notiziedi_it : Omicidio Diabolik, il questore di Roma ordina funerali privati: “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia:… -