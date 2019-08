Oggi il verdetto Fitch sui conti pubblici ma il giudizio che peserà sarà S&P

Serie B - per Venezia e FOggia verdetto Tar in 30 giorni : Venezia Foggia ricorso Tar – Il Venezia e il Foggia dovranno ancora attendere per avere una decisione da parte del Tar. I membri della prima sezione Ter hanno ascoltato ieri mattina i componenti del collegio difensivo, riservandosi di decidere sul ricorso inoltrato sabato 1° giugno non oltre 30 giorni dalla discussione, quindi entro l’11 luglio. […] L'articolo Serie B, per Venezia e Foggia verdetto Tar in 30 giorni è stato ...