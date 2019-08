Nuovo DLC di Just Cause 4 annunciato | trailer | uscita e dettagli per Danger Rising

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 9 agosto 2019) Grandi notizie per quanti hanno apprezzato4 e il suo ritmo "caciarone". L'action game a mondo aperto di Avalanche Studios - gli stessi sviluppatori che hanno affiancato id Software nella realizzazione di RAGE 2 - è infatti pronto ad espandersi ancora una volta. Naturalmente tramite DLC,dal publisher Square Enix con un primo, visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Il contenuto aggiuntivo si chiama- tradotto in italiano come Pericolo Crescente - e potrà essere messo in download a partire dal prossimo 29 agosto, data diufficiale su PlayStation 4, Xbox One e PC. https://www.youtube.com/watch?v=S5-TViQg7ds IlDLC di4 ci metterà dinei panni del protagonista dell'avventura principale, vale a dire Rico Rodriguez, che ha ora a disposizione il nuovissimo Volopattino. Questo accessorio aggiunto ...

