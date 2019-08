News Uomini e Donne | Nicole Mazzocato | perché ha querelato Fabio

Fonte : lanostratv

(Di venerdì 9 agosto 2019)Colloricchio disvelalo haha scelto di querelare il suo ex fidanzatoColloricchio dopo che quest’ultimo aveva rivelato alcuni dettagli intimi sulla loro relazione, durante la sua esperienza televisiva all’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi. La dichiarazione diha spiazzato, e non poco, il pubblico ditanto da indurre l’ex corteggiatrice a tornare a parlare dell’argomento, fornendo ulteriori chiarimenti sulla sua scelta. Sto leggendo troppe chiacchiere. Si è parlato di me, quando non c’entravo nulla. Io volevo solo essere lasciata in pace. Sono state dette cose non sono prettamente vere e soprattutto sono state fatte delle umiliazioni in pubblico, relative alla mia persona e alla mia intimità. Ad ogni donna, al posto mio, non farebbe piacere ha ...

repubblica : 'Non affitto a coppie gay': in Puglia proprietaria rifiuta su Airbnb la prenotazione di due uomini - SabrinaSalerno : Grazie a @gasparebaglio per questa piacevole chiacchierata per @RollingStoneita #interviu #Musica #life #music… - LazyItalian : RT @PBerizzi: Ucciso con un colpo di pistola Fabrizio 'Diabolik' #Piscitelli, capo degli #Irriducibili della Lazio, narcotrafficante fasci… -