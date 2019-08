‘Ndrangheta | il caso Paviglianiti dimostra che l’Europa è impreparata nella lotta alle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) “Forse tutta l’Italia sta diventando Sicilia… a me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali di scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno… io invece dico: la linea del caffè ristretto, la linea del caffè concentrato… e sale come l’ago di mercurio su un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali, su per l’Italia, ed è già oltre Roma”. Leonardo Sciascia, nel suo celebre e intuitivo romanzo Il giorno della civetta pubblicato nel 1961, aveva rappresentato con l’esempio della “linea della palma” la mafia siciliana che progressivamente da Sud risale la Penisola verso il Nord, lì dove c’è potere, soldi, affari da portare avanti. Ancor più della mafia siciliana, laha proseguito questa ...

