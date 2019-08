' Ndrangheta | blitz alle cosche che operavano da Canada

'Ndrangheta - blitz polizia : 28 arresti : 7.40 Vasta operazione della polizia di Stato contro elementi di vertice, affiliati e prestanome delle 'ndrine "Muià" e "Figliomeni", e della potente cosca" Commisso" di Siderno (Reggio Calabria). 28 i provvedimenti di custodia cautelare (23 in carcere e 5 ai domiciliari. Associazione mafiosa transnazionale e armata, porto e detenzione illegale di armi,trasferimento fraudolento di valori,esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento ...

'Ndrangheta - blitz tra Calabria e Liguria : 42 arresti e 15 milioni sequestrati : Beni per 15 milioni di euro, in odor di 'Ndrangheta, sono stati sequestrati stamattina in una operazione contro la mafia calabrese condotta tra Calabria e Liguria dalla DIA di Genova sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Nel mirino degli investigatori è finita la cosca Raso-Gullace-Albanese. Tra i beni sequestrati ci sono immobili, terreni, rapporti finanziari e quote societarie. 42 gli arresti di ...

‘Ndrangheta - blitz all’alba : scovato e arrestato boss Domenico Crea - latitante dal 2015 : Alle prime luci dell'alba di venerdì il blitz della polizia in una villetta di Santa Domenica in Provincia di Vibo Valentia. Domenico Crea è considerato a capo della cosca di 'ndrangheta operante nell'area di Rizziconi. La svolta nella serata di giovedì quando a seguito di appostamenti si è avuta la certezza della presenza del latitante all'interno dell'abitazione.Continua a leggere

Blitz contro la 'Ndrangheta a Reggio Calabria : 17 arresti tra imprenditori e politici : Da questa mattina la 'ndrangheta è finita in primo piano a Reggio Calabria. La Polizia di Stato, insieme alla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è impegnata dalle prime ore dell'alba in un Blitz contro diversi esponenti dell'imprenditoria e della politica locale. Si tratta di una vasta operazione, chiamata dagli inquirenti "Libro Nero", che ha sferrato un duro colpo alla criminalità reggina, nello ...

'Ndrangheta - blitz contro la cosca Libri : anche politici del PD e di Fdi al loro servizio : Una grande operazione della Polizia di Stato, avvenuta con la coordinazione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha portato all'arresto di ben 17 persone legate alla 'Ndrangheta. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo della Stampa, la maggioranza degli individui posti in arresto risultano essere affiliati alla potente cosca Libri. Oltre ai vertici dello ...

'Ndrangheta - blitz polizia : 17 arresti : 9.25 Diciassette misure di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite dalla polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tra i reati ipotizzati associazione e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, tentata corruzione. Tra gli arrestati anche imprenditori e politici, come i capigruppo del Pd e di FdI al Consiglio regionale della Calabria. Dall'indagine è emerso ...

Blitz anti-Ndrangheta - 17 arresti. Imprenditori e politici asserviti alla cosca Libri : Blitz della Polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria: decine di agenti della squadra mobile di Reggio e dello Sco stanno eseguendo 17 misure cautelari, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, chieste dalla Direzione distrettuale antimafia e firmate dal gip. Sono in corso anche una serie di perquisizioni e di sequestri nei confronti di società e imprese.Gli inquirenti e gli investigatori ipotizzano, a vario titolo, i reati di ...

‘Ndrangheta - 368 kg di cocaina in veliero dalla Colombia a Genova : le immagini del blitz degli agenti : Le immagini dell’operazione della Guardia di finanza di Genova che, in collaborazione con la Dea (l’agenzia antidroga statunitense), ha sequestrato 368 chili di cocaina, oltre 953mila euro in contanti e arrestato tre italiani per importazione di droga dal Sudamerica. Tra i tre c’è un affiliato alla cosca di ‘ndrangheta Alvaro di Sinopoli (Reggio Calabria). L’operazione era finalizzata al contrasto delle narcomafie. ...