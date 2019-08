Napoli | Villa Comunale da incubo | turista rapinata | presi 4 minori con coltello

Gli ospiti di Napoli Pizza Village 2019 da Mahmood e Anastasio ad Achille Lauro e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare partenopeo dal 13 al 22 settembre 2019. Pizza e musica, sono questi gli ingredienti delle serate per le quali sono in programma le esibizioni di 14 special guest in diretta in radiovisione su RTL 102.5, media partner anche quest'anno. Sul palco del Napoli Pizza Village 2019 si esibiranno il vincitore in carica del Festival di Sanremo, ...

Sfavillante unicità di Luciano De Crescenzo - miracolo umano tra bit - umorismo e filosofia - morto lui chiudete Napoli : Luciano De Crescenzo, un vero mahatma partenopeo, una grande anima che, in contrapposizione al suo peso enorme, ha saputo invece volare leggera alla stregua di una melodia di Bovio, ovunque. Nelle case delle persone comuni, nelle finestre dei colti e nelle librerie e nei pensieri di tutti, nel mondo. Che settimana. La caduta di due titani in 48 ore, Camilleri e De Crescenzo ci lascia un po’ senza ossigeno, come in un incontro di Tekken alla ...

Napoli - arrestata custode del museo Villa Livia : rubava opere d’arte e le vendeva a “clienti di fiducia”. Marito e figli complici : vendeva, anzi svendeva, a collezionisti e commercianti di antiquariato di Napoli le opere d’arte del museo – set di fiction e film – del quale era custode, inviando persino le foto ai suoi ‘clienti’, perché scegliessero i pezzi da acquistare. Come si fa su un qualsiasi catalogo online. È stata così arrestata Maria Grazia Mazzarella, 49 anni, tra i destinatari di sei misure cautelari eseguite in queste ore tra Napoli, Roma ...

Napoli - bomba al Rione Villa per zittire il boss pronto a pentirsi : Un avvertimento, una minaccia. Un tentativo di stoppare sul nascere la collaborazione con la giustizia di uno dei boss della zona. Un modo diretto e violento per mettere a tacere quelle voci -...

Villareal - Albiol : “Mi hanno voluto a tutti i costi! A Napoli stavo bene - ma essere di nuovo a casa mia ha inciso moltissimo…” : Prime parole di Albiol da giocatore del Villareal Le dichiarazioni di Raul Albiol in conferenza stampa di presentazione al Villarreal: “Già lo scorso anno ci fu un forte interessamento del Villarreal, non me l’aspettavo e mi hanno fatto dubitare fino all’ultimo. Ma mi sentivo a mio agio a Napoli e alla fine sono rimasto. – poi sottolinea – Quest’anno però l’interesse da parte loro è stato ...

UFFICIALE – Raul Albiol è un nuovo difensore del Villareal. Il comunicato. Il saluto della SSC Napoli : Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villareal. I dettagli dell’affare Il difensore Raul Albiol è un nuovo calciatore del Villarreal. Iascia il Napoli dopo sei anni in cui ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Ha totalizzato 236 presenze, 6 reti e 9 assist con la maglia azzurra. Il Villarreal paga la clausola rescissoria al Napoli di 4 milioni di euro. Il Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Albiol ...

Universiadi a Napoli - ecco le navi-villaggio : a bordo grandi show e cucina italiana : «La scelta del luogo per il villaggio atleti è stata sofferta, è stato uno dei motivi che ci ha fatto bloccare un pò all'inizio. Ma ora le navi sono qui e le...

Albiol al Villarreal - cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B : Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B Albiol al Villarreal, cifre e dettagli. Il Napoli piomba Manolas ma c’è un piano B. Raul Albiol al Villarreal costringe il Napoli a cercare un forte difensore sul mercato. Lo spagnolo vuole riavvicinarsi a casa e stavolta ci sarà poco da fare visto che il Villarreal pagherà la clausola di 4 milioni. Al suo posto, come detto, il club partenopeo ha ...

