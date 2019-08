“Napoli | dove tutto è anormale tranne che al bar”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Che cosa è la normalità nella città di Napoli In una lettera al Mattino, un lettore si sofferma sul concetto di normalità nella città di Napoli. Francesco Bile, questo il suo nome, prima ricorda quanto scriveva la Merini sul punto, ovvero che “la normalità è un concetto inventato da chi è privo di fantasia”. Poi aggiunge: “A Napoli ‘stammo chieni e’ fantasia’”. Una cosa non sempre positiva, aggiunge. A Napoli, il concetto di normalità, che porta con sé anche quello di anormalità e diversità, proprio non riesce ad attecchire. Molti giudicano l’assenza di normalità in città una cosa negativa. Molti altri, invece, la reputano positiva, anzi, vedono nell’assenza di normalità un’aura di “intrigante e misteriosa energia dettata dalla fantasia” che rende Napoli “amabile e le fa generare eccellenze”. Tra una corsa e ...

