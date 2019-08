Muore a 27 anni dopo aver assunto dell’insulina economica | stava risparmiando per il

Si infila nella lavatrice mentre gioca col fratellino : bimbo di 3 anni Muore soffocato : La tragedia a Orlando, in Florida. La vittima è un bambino di tre anni: a quanto ricostruito, il piccolo stava giocando col fratellino quando a un certo punto si è arrampicato e infilato nella lavatrice. Lo sportello si è chiuso e il bambino è rimasto intrappolato nel macchinario: sarebbe morto per asfissia.

I medici pensano abbia la polmonite e lo dimettono : Massimiliano torna a casa e Muore a 47 anni : Massimiliano Fabris, meccanico della Parolin Racing Kart, è morto a 47 anni nella sua casa a Fellette di Romano d'Ezzelino (Vicenza), in circostanze da chiarire: l'uomo aveva accusato febbre alta e malessere e, arrivato al pronto soccorso di San Bassiano, i medici gli hano diagnosticato una polmonite. Dimesso, è morto 24 ore dopo essere tornato a casa tra le braccia della moglie. L'uomo era arrivato qualche giorno fa all'ospedale San ...

Chieti - si accascia durante una partita di calcetto : Lorenzo Muore a soli 15 anni : Lorenzo Verna, quindicenne milanese, si è accasciato durante una partita di calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare: immediati i soccorsi che però non sono riusciti ad evitarne la prematura morte. Il giovane si trovava nel comune abruzzese per trascorrere le vacanze estive assieme alla sua famiglia e, stando alle ricostruzioni dei testimoni interrogati dai carabinieri, all'improvviso è stremato a terra: in attesa dell'arrivo ...

Punta da una zanzara : febbre - dolori muscolari. Muore 3 giorni dopo a 25 anni : E' successo a una 25enne di origine tailandese, di nome Apitchaya Jareondee. Come raccontato dal britannico Sun, è morta tre giorni dopo essere stata vittima di una zanzara. La giovane ha cominciato ad avvertire febbre e dolori muscolari, ma come comprensibile ha pensato potesse trattarsi di una semplice influenza, non impossibile anche durante i mesi caldi. Ma sono bastati pochi giorni affinché la sua situazione si aggravasse.\\ Per ...

Lorenzo Verna Muore sul campo da calcio : 15 anni - era in vacanza con la famiglia : Un ragazzo di 15 anni di Milano, Lorenzo Verna, che in questo periodo è in vacanza a Francavilla al Mare (Chieti) con la famiglia, è morto nella tarda serata al policlinico di Chieti dove è stato ricoverato dopo essersi accasciato mentre stava giocando a calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare. Lorenzo Verna, secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, che hanno sentito alcuni testimoni, si è accasciato ...

Muore a 22 anni in un drammatico incidente : i numeri sono quelli di una strage : Schianto terribile sulla stradale di Aci Catena, in provincia di Catania. Una moto, mentre percorreva via Nizzeti, si è schiantata contro un albero. Fatale l’impatto contro il fusto: una 22enne di Aci Castello è morta a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. Il veicolo era guidato da un 25enne, rimasto ferito a seguito del violento incidente. Il giovane è stato trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania. Per la ...

Ragazzina disabile di 13 anni Muore in auto : era stata lasciata per cinque ore sotto il sole : È successo negli Stati Uniti. La madre e il compagno, accusati di omicidio, l'hanno chiusa in auto e lasciata sotto il sole...

Bimbo di 5 anni Muore in vacanza in Spagna : era nell’albergo di lusso con la famiglia : Una vacanza in Spagna cominciata con i migliori auspici di divertimento e relax, ma per una famiglia si è trasformata in una tragedia dalla quale non riusciranno ad affrancarsi per tutta la vita. Uno dei loro bambini, Noah Blodwell, di cinque anni, è morto per cause ancora in via di accertamento. Sarà difatti necessaria una autopsia per chiarire cosa lo abbia portato al decesso. Come racconta il quotidiano britannico Metro, Noah soggiornava in ...

Andrea Muore dopo un tuffo in mare. Avrebbe compiuto 18 anni tra poco : Dramma nelle acque di Messina. muore Andrea Mudò, originario di Padernò, Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 22 agosto. Una tragedia che si è consumata in pochi secondi sotto gli occhi di tutti. Erano appena trascorse le 13 quando il ragazzo ha accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque di Tonnarella a Furnari in provincia di Messina, dove stava trascorrendo una giornata di divertimento con gli amici. Per lui non c’è stato più nulla ...

Mal di pancia e vomito - bimbo di 5 anni Muore in un hotel di lusso a Magaluf : è giallo : E' morto il bimbo di 5 anni che lo scorso venerdì era stato colto da malore in un hotel a 5 stelle di Magaluf, famosa località turistica dell'isola di Maiorca, in Spagna. Il bimbo, Noah Blodwell, ha avvertito mal di pancia e vomito e poi è andato in arresto cardiaco. Avviata un'indagine: "Ma il decesso non è trattato come sospetto". Il bimbo si era sentito male lo scorso 2 agosto all'albergo Sol Barbados. I familiari che erano con lui gli ...

“È solo influenza”. Ma Cristian peggiora di ora in ora : Muore a 22 anni : Aveva trascorso una vacanza in Grecia con la fidanzata e gli amici, a pochi giorni dal rientro in Italia Cristian Grassia, 22 anni, originario di Santa Maria Capua Vetere, è morto stroncato da un’influenza. Il ragazzo ha cominciato ad accusare sintomi influenzali molto forti, a tal punto che si è rivolto alla guardia medica di Baia Felice, località di Cellole, dove la famiglia ha una residenza estiva.\\ I medici, dopo averlo visitato, lo hanno ...

Philipp Peintner contro una roccia col parapendio : precipita e Muore a 32 anni : Philipp Peintner, altoatesino di Tesido, in Val Pusteria, aveva 32 anni. È morto in un terribile incidente con il parapendio in Francia. Il giovane si trovava in vacanza con amici a...