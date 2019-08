Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019)è al centro di un vero e propriodi mercato. Lo, che è assente da oltre un mese a causa dell’infortunio subito ad Assen, sta facendo parlare di sé nonostante non sia in pista e non stia rilasciando dichiarazioni da casa. Alla vigilia del GP d’Austria che si disputa nel weekend si era parlato di un possibile trasferimento alla, alla Pramac nel 2020 o addirittura al team ufficiale nel 2021 sostituendo Andrea Dovizioso: una vera e propria bomba estiva che non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati, la scuderia di Borgo Panigale ha deciso di non parlare in merito a questa indiscrezione lanciata da Sky nella giornata di mercoledì. A quando riporta motorsport.com, però, non ci sarebbe soltanto la pista italiana per il maiorchino che sta passando una stagione davvero molto complicata con la Honda (nemmeno una top ten prima ...

OA_Sport : MotoGP, intrigo Jorge Lorenzo: spunta anche l’ipotesi Yamaha? Lo spagnolo tra Ducati e il Giappone - Piergiulio58 : Intrigo Ducati: si lavora per riavere Lorenzo, ma ci sono divisioni e Dovizioso è deluso. - dinoadduci : Intrigo Ducati: si lavora per riavere Lorenzo, ma ci sono divisioni e Dovizioso è deluso /Moto/moto-GP/09-08-2019/… -