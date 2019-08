Morto Fabrizio Saccomanni | presidente Unicredit e ex ministro Economia | aveva 76 anni

Morto Fabrizio Saccomanni - malore sugli scogli in Sardegna. Presidente Unicredit - è stato ministro dell'Economia : aveva 76 anni : Morto Fabrizio Saccomanni Presidente di Unicredit. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942. ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni già direttore generale in Banca...

E’ Morto Fabrizio Saccomanni - economista e politico : E' morto Fabrizio Saccomanni. L'economista e politico si e' sentito male intorno alle 13 e si e' accasciato sugli scogli, vicino al campo da golf di Puntaldia, in Gallura, dove era ospite proprio da oggi in albergo. Quando il personale medico del 118 e' arrivato sul posto, il presidente di Unicredit era steso sugli scogli, gia' in arresto cardiaco. I medici hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non c'e' stato nulla da fare. ...

Fabrizio Saccomanni - è Morto l’ex ministro del Tesoro del governo Letta : aveva 76 anni : Addio a Fabrizio Saccomanni. L’ex ministro del Tesoro del governo di Enrico Letta aveva 76 anni. Dall’aprile del 2018 era presidente del consiglio d’amministrazione di Unicredit. Fu direttore generale di Banca d’Italia tra il 2006 e il 2013, quando venne chiamato a far parte dell’esecutivo Letta. Incarico mantenuto fino al 22 febbraio dell’anno dopo, con l’arrivo di Matteo Renzi a Palazzo Chigi. La morte ...

