Montalbano e gli avvocati

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Eri comma solita nel su offici a firmari carta ed il su ‘mora era al di sotta della linnea di galleggiamenta. Montilbani odiava la borocratia, pirché sapiva per sperientia che in chilla carta stavasi la vita delle pirsone. Il tilifono lo sottrassa da pinsera troppo cafchiana: eri Catirella che nunciava a lia ‘che fora c’eri un talPirandia che vuliva conferira con Vussia’. Per chi non faci il commissaria devi sapiri che l’arricamparsi di avvocata in commissariata è comme per li medica l’arrivo dei rappresentanta di medicinala; una granna ruttura di cabasisa.: “Catarè, fai trasire il dutturi Pirandia… “. Pirandia: “Carissimo commissario che piacere conoscerla de visu: in giro si favoleggia sulle sue capacità investigative”. M: “Si assetta pura dutturi Pirandia e scusasse per le pila di carta sulla mia scrivana, ma lia commo paglietta sarà ‘bituata a omnia ...

