Molinari Lega | “Le mosse di Conte sono sospette | cerca nuove maggioranze”

Lega - Molinari : “Noi dileggiati da M5s - siamo leali ma non abbiamo anello al naso. Tria? O ci ascolta o c’è un problema - come per alcuni 5 Stelle” : “Il ministro Tria? Non chiediamo la sua testa, ma o Tria segue le indicazioni della maggioranza o si pone un problema, come del resto su alcuni ministri M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rifila dure bordate al M5s e, in particolare, a suoi due ministri, Toninelli e Bonafede. Molinari spiega: ...

La Lega chiede "ministri più ragionevoli". Molinari contro Tria : "Ci ascolti o diventa un problema" : “Non abbiamo mai detto che le postazioni vanno cambiate per forza con dei ministri della Lega. Si potrebbero sostituire alcuni ministri con altri esponenti dei 5 Stelle che hanno posizioni più ragionevoli”. Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, su Radio 24, parlando della possibilità di un Conte bis. “Nei 5 Stelle ci sono dei freni che se prima potevamo tollerare - aggiunge Molinari ...

Tav - Conte conferma il sì in Parlamento. Molinari : “Vittoria della Lega e dell’Italia - basta coi no” : “In attesa di un eventuale pronunciamento del Parlamento, il governo non potrà sottrarsi agli adempimenti necessari al proseguimento dell’iter” per la realizzazione dell’alta velocità Torino-Lione. A dirlo, durante il Question time alla Camera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che risponde all’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, convinto che la posizione del governo, espressa da Conte ieri ...

Governo - Molinari (Lega) alla ministra per il Sud Lezzi : “Senza riforma delle Autonomie - non c’è governo” : “Senza l’Autonomia, non c’è il Governo. Perché il tema è nel contratto tra Lega e M5s”. A dirlo, intervenendo alla Camera, è il capogruppo del Carroccio, Riccardo Molinari, rivolto alla ministra per il Sud, Barbara Lezzi, sul tema della riforma sull’Autonomia delle regioni. Leggi Anche Autonomia, Corte dei Conti: “Eventuali nuove materie di ...

Lega : Molinari - ‘mi ha chiamato D’Uva - domani ci vediamo per valutare testo’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “domani valuterò il testo per la commissione sul finanziamento ai partiti”. Lo dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Moliinari, all’Adnkronos. “Mi ha appena chiamato il capogruppo dei 5 Stelle, Francesco D’Uva e abbiamo preso un appuntamento per domani. Valuteremo il testo e vedrò se firmalo”. L'articolo Lega: Molinari, ‘mi ha chiamato D’Uva, ...