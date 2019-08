Milan | i convocati per l’amichevole in Kosovo | assente Duarte

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Ilcontinua la preparazione per la prossima stagione, l’obiettivo del club rossonero è quello di lottare per la qualificazione in Champions League e riscattare l’ultima deludente stagione. Domani la squadra di Giampaolo sarà impegnata nella sua prima amichevole in, per l’appuntamento contro il Feronikeli sono stati24 calciatori, assenti Reina e. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.45 al Fadil Vokkri Stadium di Pristina. L’elenco dei. Portieri: Donnarumma G., Donnarumma A., Soncin. Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Laxalt, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić. Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Borini, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Paquetá, Maldini. Attaccanti: André Silva, Castillejo, Leao, Piątek, Suso. “Voglio confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, sono convinto di poter ...

