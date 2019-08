Messi | il gol dell’anno è tuo | premiato il capolavoro su punizione contro il Liverpool

E’ la punizione di Messi il gol dell’anno : Ronaldo al secondo posto : E’ di Leo Messi il gol dell’anno, il verdetto è arrivato direttamente dalla Uefa, al secondo posto si è classificato Cristiano Ronaldo per il destro al volo nella gara contro il Manchester United durante la fase a gironi della scorsa Champions League, la scorsa stagione il portoghese aveva vinto il premio proprio per la magia in rovesciata contro la Juventus. Terzo classificato il centrocampista del Porto e della nazionale ...

Calamaro gigante filmato nel Golfo del Messico : Calamaro gigante filmato nel Golfo del Messico Gli scienziati hanno catturato un filmato di un enorme Cefalopoda che emerge dall’oscurità a 750 metri sotto la superficie. Uno dei più grandi e più elusivi abitanti del profondo, il Calamaro gigante, che può raggiungere una lunghezza di 43 piedi. E’ solitamente avvistato solo quando gli esemplari morti si lavano sulle spiagge. Questo però è il primo ad essere stato visto al largo delle ...

VIDEO – Lozano - gol and skills con Messico e PSV - così ha stregato Ancelotti : VIDEO Lozano – I principali mezzi di informazione sportiva indicano in Hirving Lozano il calciatore che più probabilmente andrà a rinforzare le file del Napoli VIDEO Lozano – Il messicano ha stregato Carlo Ancelotti nel Mondiale di Russia. Il tecnico di Reggiolo ha commentato le partite del Messico ed ha avuto modo di valutare ed apprezzare Lozano tanto da indicarlo come primo rinforzo già nel corso della sessione invernale di ...

Messina : via libera a piano regolatore del porto : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – Via libera, questa mattina, del Consiglio regionale urbanistica (Cru) al piano regolatore del porto di Messina. L’approvazione arriva dopo un’estenuante attività concertativa tra il Comune e l’Autorità portuale durata oltre un anno. “Una delle prime cose di cui ci siamo occupati sono stati i rapporti con la nostra Autorità portuale per ripristinare i rapporti di collaborazione ...

Atalanta - Gollini : “La parata che sogno? Al Camp Nou - se su Messi è ancora meglio” : Pierluigi Gollini è stato tra i protagonisti della strepitosa stagione dell’Atalanta di Gasperini. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, il portiere fa un bilancio dello scorso Campionato: “Rivincita, mia e del nostro popolo. Di Gollini perché mi sono ripreso il posto che sentivo mio. E dei tifosi dell’Atalanta, nei confronti di chi diceva che non ce l’avremmo mai fatta: erano solo una piazza calda, ora sono ...

Allerta uragano nel Golfo del Messico : stato di emergenza in Louisiana : Il National Hurricane Center statunitense ha lanciato l’Allerta nel Golfo del Messico per quello che potrebbe rivelarsi il primo importante uragano della stagione: la tempesta Barry, che potrebbe raggiungere la potenza di uragano entro il fine settimana, ha già generato piogge torrenziali in Louisiana dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Le compagnie petrolifere hanno richiamato il personale non essenziale offshore e ridotto di ...

Gold Cup - il Messico è campione per l’ottava volta : Stati Uniti ko 1-0 [VIDEO] : E’ un gol di Jonathan dos Santos, centrocampista dei La Galaxy, a regalare la Gold Cup 2019 al Messico. A partire meglio sono gli Usa che vanno vicini al gol con Pulisic, attento Ochoa. Poco dopo è Altidore a sprecare da buona posizione. Al 51′ arriva la più grande occasione per la nazionale a stelle e strisce: il colpo di testa di Morris viene salvato sulla linea da Guardado. Da qui in avanti, il Messico prende il controllo ...

Pronostico Messico-Usa - finale Gold Cup 8-7-2019 e scommesse : Gold Cup, finale, analisi e Pronostico di Messico-Stati Uniti, lunedì 8 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Gold Cup – Visto il tabellone una volta composto il quadro dei quarti, l’occhio era sicuramente caduto su Messico e Stati Uniti, inseriti in accoppiamenti diametralmente opposti. E quindi già da una decina di giorni si prefigurava questa finale, un grande classico che pure mancava alla competizione da ben ...

Gold Cup - la finale sarà Messico-Usa : Giamaica ko - partita sospesa per oltre mezz’ora : Una finale annunciata quella tra Messico e Stati Uniti nella Gold Cup. E così è stato. Dopo la vittoria della Tricolor contro Haiti ai supplementari, arriva il 3-1 degli Usa alla Giamaica. Gli States passano già al 9′ con McKennie. Il raddoppio al 52′ con Christian Mate Pulisic, attaccante di origini croate che ha fatto grandi cose nel Borussia Dortmund e che si prepara alla nuova avventura con il Chelsea. La Giamaica non molla ...

Gold Cup - Messico in finale : ma che fatica contro Haiti! : La prima finalista di Gold Cup, come da pronostico, è il Messico. Ma tanta è stata la fatica, più del previsto, per aggiudicarsi la gara contro un Haiti mai domo. A decidere la partita giocata allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, è Raul Jimenez, in gol dagli undici metri al 3′ minuto del primo tempo supplementare dopo che i 90′ regolamentari si erano chiusi sullo 0-0. Si aspetta adesso di conoscere il nome ...

Pronostico Haiti-Messico - semifinali Gold Cup 3-7-2019 e scommesse : Gold Cup, quarti di finale, analisi e Pronostico di Haiti-Messico, mercoledì 3 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincentePronostico//Gold Cup – Tutto secondo Pronostico (ve li ricordate?). Tra Haiti e Canada doveva essere spettacolo allo stato puro, e così è stato viste le cinque reti messe a segno. E così gli haitiani sono la prima underdog del torneo!Anche Messico-Costa Rica non ha disatteso le nostre aspettative, anche se ai ...