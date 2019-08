Mercato Juventus | si lavora ad una doppia cessione al Monaco

CalcioMercato Juventus - piace Everton : dalla Spagna - voci di interesse per Coutinho : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe lavorando per l'acquisto di Everton Soares, uno dei protagonisti dell'ultima Coppa America vinta dal Brasile. L'esterno offensivo classe 1996 è di proprietà del Gremio e ha attirato su di sé le attenzioni di alcuni dei migliori top club internazionali; tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Anche il Milan ha provato ad acquistare il ...

CalcioMercato Juventus News/ Anche il Bayern su Dybala! E Agnelli... - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, tutte le ultime notizie sulle trattative dei bianconeri: emerge una nuova pretendente per l'argentino.

Juventus - il punto sul Mercato in uscita : Mandzukic - Dybala e Khedira indiziati a partire : Dopo avere quasi concluso il mercato in entrata, la Juventus adesso deve pensare a quello in uscita. Ci sono diversi giocatori che non fanno più parte del progetto di Maurizio Sarri e che potrebbero partire entro la chiusura del mercato: Mario Mandzukic e Sami Khedira sono i primi nomi della lista, ma ci ci sono anche Dybala, Matuidi e Rugani. Rugani piace all'Arsenal, sfuma Dybala al Tottenham Dopo tanti giorni di attesa è definitivamente ...

Mercato Juventus : Marcelo sulla Juve e Ronaldo. “Mi piace la Serie A “ : Mercato Juventus: il difensore del Real Madrid Marcelo parla della Juventus e di Cristiano Ronaldo, rendendo esplicito il proprio gradimento per la Serie A. Mentre è impegnato con il Real Madrid nella preparazione della nuova stagione, il terzino sinistro brasiliano Marcelo, accostato più volte negli ultimi mesi alla Juventus, ha espresso alcune opinioni sul calcio […] More

CalcioMercato Juventus : Ronaldo chiama James Rodriguez : Calciomercato Juventus: dalla Spagna rimbalza la notizia un interessamento della Juve per James Rodriguez. La società bianconera vorrebbe soffiare al Napoli il talento colombiano, anche al fine di impedire al club partenopeo, principale concorrente della Juve per il prossimo scudetto insieme all’Inter, di rafforzarsi sul mercato. Calciomercato Juventus: Ronaldo chiama James Rodriguez La testata spagnola […] More

CalcioMercato Juventus : conferme dall’Inghilterra - Dybala niente Tottenham e non solo : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dall’Inghilterra le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver perso Lukaku a favore dell’Inter, rischiano adesso di trovarsi con un reparto avanzato identico o quasi a quello dello scorso anno. La situazione è preoccupante ma c’è ancora tempo per rimediare. Oltre a Dybala desiderato dal Tottenham, anche un altro […] More

Mercato Juventus - scambio Dybala-Icardi - ecco quando e come si concretizzerà! : Mercato Juventus- come anticipato in mattinata, Paulo Dybala ha scelto di dire no al Tottenham. La Juventus sarebbe rientrato su i suoi passi e anche il giocatore non avrebbe trovato l’accordo totale con i gli Spurs relativo ai diritti d’immagine. Trattativa naufragata totalmente e fumata nera totale. Dybala resta alla Juventus, almeno per il momento. […] More

CalcioMercato Juventus - saltate le cessioni di Dybala e Mandzukic : le ultime : Il club bianconero ha deciso di non privarsi dei propri due attaccanti, non avendo pronto un sostituto all’altezza da acquistare Paulo Dybala e Mario Mandzukic non si muoveranno da Torino, almeno per il momento. La Juventus infatti ha deciso di non cedere né l’argentino e né il croato, nonostante le pressioni di Tottenham e Manchester United. Marco Bertorello / AFP Il club bianconero non ha pronto un sostituto ...

Mercato Juventus : telefonata di Pochettino a Dybala per sbloccare l’affare : Mercato Juventus: La posizione di Paulo Dybala si fa sempre più intricata, con il giocatore che ha rifiutato le prime avances del Tottenham. Per sbloccare la situazione, secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb, ieri sera sarebbe sceso in campo direttamente il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe provato ad approfittare del suo carisma per convincere […] More

CalcioMercato Juventus – Niente accordo fra Dybala e Tottenham : richieste troppo alte - è braccio di ferro con i bianconeri : Paulo Dybala non trova l’accordo con il Tottenham su stipendio e diritti d’immagine: salta la trattativa con gli Spurs e la Juventus non gradisce Paulo Dybala non ha posto nella Juventus di Maurizio Sarri. Il messaggio è chiaro, il talento argentino sarà una riserva di lusso o poco più. Per questo motivo, la Juventus ha aperto ad una sua cessione, prima al Manchester United, poi al Tottenham: in entrambe le trattative è arrivato prima un ...

Mercato Juventus - Dybala e il Tottenham : affare in salita - cambia tutto : Mercato Juventus – Sono giornate bollenti in casa Juventus, soprattutto per quanto riguarda il Mercato in uscita. Dopo aver comprato, ora per i bianconeri è tempo di vendere e fare cassa per sparare gli ultimi colpi da regalare a Maurizio Sarri. Il principale indiziato a lasciare Torino è Paulo Dybala, ma per lui è una vera e propria corsa contro il […] More

Mercato Juventus - un TOP mondiale per rispondere all’Inter ed a Lukaku : Mercato Juventus – Con Lukaku sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter, la società di Corso Galileo Ferraris sta provando il colpo mediatico per spegnere ogni genere di entusiasmo degli eterni rivali nerazzurri. Il sogno risponde al nome di Neymar; il calciatore brasiliano, secondo quanto riferito da più fonti, ha la chiara intenzione di […] More