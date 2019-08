Fonte : agi

(Di venerdì 9 agosto 2019) L'accelerazione al voto, accelera anche i posizionamenti politici. Specie nel centrodestra. E lei, Giorgia, leader did', è oggi di certo la più soddisfatta della rottura del rapporto trae 5Stelle che porta dritta dritta alla crisi die al ricorso alle urne. In fondo, lei a Salvini di staccare la spina algialloverde l'ha sempre chiesto e, fosse stata lei nei panni del leader leghista “avrei aperto la crisi all'indomani delle elezioni europee, che avevano dimostrato come ci fosse un'altra maggioranza possibile” come dice al Corriere della Sera in una breve intervista nell'edizione cartacea. Dunque le urne oggi potrebbero favorire l'avmento a cui lei stessa sta lavorando da tempo: “unfatto solo da FdI e, un centrodestra rivisto e corretto senza Forza, possibilmente dopo averla resa ininfluente”, come osserva Il ...

fisco24_info : Meloni sente vicina la possibilità di un governo Lega - Fratelli d'Italia: L'accelerazione al voto, accelera anche… - Notiziedi_it : Meloni sente vicina la possibilità di un governo Lega – Fratelli d’Italia - FrancescoVilla2 : RT @DarioBallini: la #Meloni già si sente ministro della Difesa. già si vede sul ponte di una nave da guerra mentre affonda ONG e barconi.… -