Maxi incendio a Faenza | magazzino ancora in fiamme | cittadini invitati alla precauzione

Maxi incendio in magazzino a Faenza : tonnellate di materiale in fiamme - “operazioni difficili” : “tonnellate di materiale in fiamme“, anche olio alimentare, ceramiche e plastica, nel magazzino di logistica che brucia dalla notte scorsa a Faenza, in provincia di Ravenna. In fiamme, per cause ancora da accertare, “un capannone di 21mila metri quadri in cui sono stoccate merci di ogni tipo, dal vestiario a componenti d’auto“, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Giovanni Malpezzi, che segue le operazioni sul ...

Faenza : Maxi incendio in un magazzino : 12.45 E' in corso dall'una di questa notte un Maxi incendio in un magazzino di logistica a Faenza, nel Ravennate. "L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccati nel magazzino". Lo scrive su Facebook il sindaco di Faenza che chiede ai cittadini di uscire solo se strettamente necessario e di non recarsi sul luogo dell'incendio. Un'alta colonna di fumo è visibile a km di ...

San Giovanni Rotondo - Maxi incendio distrugge 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti : I mezzi erano parcheggiati in un deposito comunale e fortunatamente erano vuoti. Al via le indagini dei carabinieri per capire se sia trattato di un attentato

Maxi incendio a Vallefoglia - in fiamme mobilificio : “Pericolo nube tossica - chiudete le finestre” : incendio oggi a Vallefoglia, in provincia di Pesaro e Urbino: nella notte fiamme alte si sono alzate dal capannone industriale della Fuligni & Sensoli in via dell'Industria, sprigionando fumo nero. In corso le analisi dell'Arpam, mentre il sindaco con un'ordinanza ha ordinato ai residenti di tenere chiuse le finestre e di non consumare "ortaggi coltivati per uso domestico raccolti dalla data odierna fino a nuova disposizione".Continua a ...

Maxi incendio a Catania - panico in città : bagnanti evacuati con le motovedette : Mauro Indelicato Le fiamme attorno ai lidi di Catania Ferito un vigile del fuoco che accusa un malore durante le operazioni di spegnimento degli incendi, bruciate decine di auto in viale Kennedy: è panico a Catania a due passi dal centro, le fiamme travolgono anche alcuni lidi nel quartiere Playa Un vero e proprio inferno di fuoco piomba su Catania e, in particolare, su alcuni dei più frequentati lidi del capoluogo etneo. La ...

Milano - Maxi-incendio in un deposito di rifiuti speciali : le immagini del rogo : Alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre ordinarie e col Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per spegnere un incendio divampato in un deposito specializzato in trattamento di rifiuti a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Alle 9, quattro ore dopo, il rogo era sotto controllo. Venezia, il dialogo tra il comandante e la capitaneria: “Non vi serve un quarto rimorchiatore?”. ...