Mausoleo-Ossario Garibaldino | apertura nei pomeriggi di agosto

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – L’del monumento dedicato ai caduti per Roma Capitale durante il Risorgimento e che custodisce le spoglie di Goffredo Mameli e’ stata ampliata in occasione del 170esimo anniversario della Repubblica Romana grazie alla presenza dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale. L’evento e’ promosso da Roma Capitale, assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali. Ilal Gianicolo per il mese die’ dunque aperto al pubblico sei giorni su sette in orario pomeridiano dalle 14.30 alle 19.30 (con ultimo ingresso alle 19.15) dal martedi’ alla domenica, in aggiunta alla normaledel giovedi’ dalle 12.30 alle 14.30. I visitatori possono usufruire di un servizio di accoglienza ed effettuare una visita guidata dell’area ogni giorno alle ore 18. Per la ...

lulopdotcom : #art #museiincomuneroma Il Mausoleo - Ossario Garibaldino apre al pubblico nei pomeriggi di agosto - Apertura del m… -