Massimo Boldi sono solo le ragazze mi cercano per avere popolarità

Massimo Boldi : “Sono solo - le donne mi si avvicinano per la popolarità e perché sono generoso” : Mentre il lavoro continua a dargli soddisfazioni, Massimo Boldi lamenta di non essere riuscito a trovare una donna con la quale trascorrere la vita lontano dal set. Le papabili fidanzate incontrate fino a oggi si sarebbe rivelate interessate solo alla sua fama: “Cercavano popolarità più che il mio affetto: io sono un uomo molto generoso”.Continua a leggere

Massimo Boldi - brutto incidente in auto : “Ho sbattuto contro il guardrail - sono vivo per miracolo” : brutto incidente in autostrada per Massimo Boldi: l’attore stava guidando la sua automobile quando ha sbandato ed è andato a sbattere contro il guardrail. È successo la sera di domenica 4 agosto, nei pressi di Grosseto, mentre era in viaggio verso Roma, come riferisce Il Tirreno. “sono vivo per miracolo, me la sono vista davvero brutta. sono vivo grazie al guardrail se non fosse stato lì a fermare la corsa dell’auto sulla quale ...

Massimo Boldi : "Dopo la De Nardis - tante belle ragazze si sono presentate : cercavano popolarità più che il mio affetto" : Massimo Boldi ha concesso un'intervista al settimanale Oggi al quale si è aperto, parlando della sua vita sentimentale allo stato attuale. L'attore e comico 74enne, dopo la morte dell'amata moglie Marisa Selo, ebbe una lunga relazione con l'attrice Loredana De Nardis, terminata dopo circa 14 anni, dopo la pubblicazione di una serie di foto che ritraevano l'attrice in compagnia di un altro uomo. All'epoca, seguì anche un botta e risposta, a ...

Massimo Boldi - niente cinepanettone nel 2019 : l’annuncio e i motivi : niente cinepanettone nel 2019, l’annuncio di Massimo Boldi: “Ho rinunciato perché è un periodo con troppa concorrenza” Per molti affezionati non sarà lo stesso divertente Natale senza un cinepanettone di Massimo Boldi. Tuttavia quest’anno i fan di ‘Cipollino’ dovranno fare a meno del loro beniamino sul grande schermo. Ad annunciare il ‘forfait’ è stato lo […] L'articolo Massimo Boldi, niente ...

Massimo Boldi commenta il lato b di Taylor Mega. Gli utenti lo incitano : “Vai cipollino!” : “Questa forse è la migliore di tutte“. Così ha commentato Massimo Boldi una foto di Taylor Mega nella quale l’influencer mostra il lato b. Lei risponde: “Cipollino sempre in pole position”. Non è la prima volta che Boldi si lascia andare a commenti sotto foto di belle donne e i follower appaiono sempre molto divertiti. “Vai Cipollino!”, scrive qualcuno, “ahahahah che idolo!”, rilancia un ...

Chef Rubio e il post “dedicato” a Massimo Boldi : “Un saluto a Cipollino che ha rosicato” : “Guerra” al BCT di Benevento, evento dedicato al mondo cinematografico e televisivo. Ospiti della kermesse erano infatti Chef Rubio e Massimo Boldi che sono saliti sul palco uno dopo l’altro. O meglio, prima uno e l’altro molto tempo dopo. I fan dello Chef, volto amatissimo del canale Nove, non hanno saputo trattenere l’entusiasmo e hanno fatto restare Rubio sul palco più del dovuto, tra applausi e selfie. Così ...

Chef Rubio manda su tutte le furie Massimo Boldi : Ospite del BCT di Benevento, lo Chef si intrattiene troppo tempo con i fan e la cosa irrita “Cipollino”, che abbandona dopo poco il palco della kermesse. Chef Rubio ha mandato su tutte le furie Massimo Boldi al BCT di Benevento. Ospite della kermesse sannita, la star di Unti e bisunti e Camionisti in trattoria ha confermato di essere un personaggio amatissimo da grandi e piccoli, inseguito dal pubblico come se fosse una ...