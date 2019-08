Marta Pasqualato contro i ' morti di followers' | Allucinante La replica di

Fonte : blogo

(Di venerdì 9 agosto 2019) Qualche ora fa,, ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne', ha pubblicato il seguente post: "che persone costruiscano la propria 'carriera' semplicemente commentando vicende di gossip altrui.. Ma quando andate a dormire la sera come vi sentite? Non vi sentite completamente inutili al mondo? Ma soprattutto non ve l'hanno insegnato da piccoli che ci fa i cazzi propri campa cent'anni? #di". Deianira Marzano: 'Un autore di Uomini e Donne chiedeva di uscire a troniste e corteggiatrici'i 'di': "" Ladi Deianira Marzano (video) 09 agosto 2019 13:36.

thastDramaQueen : Senti marta pasqualato non mi farei toccare da te nemmeno se fossi l’ultimo medico al mondo piuttosto la morte quin… - ri4ily : Marta Pasqualato hai tutta la mia stima ? - adorviall : e anche oggi marta pasqualato ha perso un’occasione per stare zitta -